Paraná Colegio William Morris le dice sí a la solidaridad y se suma a Once por Todos

La Escuela de Empleados de Comercio se suma a Once por todos, reuniendo donaciones. La directora, Lorena Buffa, contó que el establecimiento “está ubicado en la zona sur de la ciudad, a dos cuadras de Avenida de las Américas. Con jardín, tenemos una matrícula de 250 alumnos. Es una escuela púbica con muchísima demanda”.Por su parte, la maestra de segundo grado indicó que “trabajamos el tema de los valores y luego la solidaridad. Se enseña no solamente con dar lo que uno tiene en su casa, sino también amor, cariño y protección, que es lo que necesitamos todos en este momento”.Los niños manifestaron que se puede ayudar de diversas formas, como por ejemplo “prestando cosas o cuidando la escuela, además de compartir”.Otro estudiante hizo hincapié en lo bueno de “ayudar a alguien para que se sienta feliz” y una niña acotó que” si no podés ayudar con alimentos lo podés hacer con besos y abrazos”.Uno de los alumnos dejó como mensaje que “ayudar hace que ganes nuevos amigos” y finalmente, otro de los pequeños reflexionó que “a veces el mundo es cruel, porque hay gente que no ayuda o trata mal a los otros. Ayudar es espectacular para que el mundo sea mejor”.