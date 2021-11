“Un viaje sin reloj”: colectivero paranaense se jubiló y recorre el país en moto

Marcelo Chávez es un paranaense que durante muchos años trabajó en los colectivos urbanos de recorriendo diferentes zonas de la ciudad y siempre tuvo un sueño: salir en su su moto y llegar hasta el fin del mundo.“Trabajé años en la línea 6 de Ersa en el recorrido Paraná – Oro Verde y siempre tuve ganas de viajar en moto, pero quería hacerlo sin horarios, disfrutar del paisaje y recorrer muchos lugares”, comenzó contando Chávez aMarcelo se jubiló el 5 de abril y fue ahí cuando empezó a planear con mucha dedicación su viaje y cómo hacer para recorrer 4.000 kilómetros. “Busqué en páginas de internet, encontré conocidos y con tiempo fui aprendiendo muchas cosas para iniciar esta aventura sobre ruedas”, relató el colectivero jubilado.Y agregó: “Tengo un conocido que hizo el mismo viaje en el 2019, entonces me ayudó mucho y además fui conociendo a otros que también me fueron dando consejos del camino; salí solo de Paraná y lo largo de todo el camino fui encontrándome a muchas personas con las que compartía el mismo sueño”.El paranaense llegó a su destino y en el último tramo compartió la ruta con cuatro motoqueros, “Ahora estamos todos en la misma casa disfrutando del paisaje y de esta vida tranquila; no se puede explicar la emoción que sentí cuando llegué, lloraba y cantaba a la vez”, detalló.Marcelo cumplió su sueño, pero dijo que este no será su único viaje, sino que seguirá recorriendo el país con su moto. “Cuando llegue me tomaré el tiempo y seguiré planeando salidas”, concluyó.