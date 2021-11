“Último, último día”: hubo 1.500 chicos y destacan “menor consumo de alcohol”

Una gran cantidad de alumnos que culminan este año la escuela secundaria se congregaron en la Costanera baja de la capital entrerriana. La mayor aglomeración de adolescentes se dio en la zona de la plaza Le Petit Pisant.Fuentes policiales confirmaron aque fueron alrededor de 1.500 los chicos que se hicieron presentes durante la noche.No obstante, pusieron de relieve que “se vio menos consumo de alcohol comparado con otras juntadas”.Asimismo, desde la fuerza de seguridad ratificaron que “no hubo incidentes”, al tiempo que acotaron que “había sólo estudiantes, no se mezclaron personas ajenas a las escuelas”.En declaraciones a este medio, Gerardo Díaz, segundo jefe de Comisaría Primera, precisó que a medianoche empezó la concentración. “Fueron cerca de 1.500 chicos que se desconcentraron alrededor de las 3.00 de la madrugada”, señaló.Acotó que “llegaron en forma masiva y se fueron con normalidad, de manera pacífica”.Y volvió a resaltar: “Fue mucho menos el consumo de bebida alcohólicas que en años anteriores”.Tampoco se secuestraron changuitos de supermercados como ha ocurrido en otras ocasiones. Ratificó que no se secuestraron bebidas alcohólicas, aunque admitió que y algunos alcanzaron a pasar con las mismas.“No hubo ningún tipo de grescas”, por lo cual no hubo ningún adolescente lesionado ni que debiera ser trasladado por intoxicación alcohólicas al hospital.