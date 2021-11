Nació bebé de 5 kilos el día que River puede consagrarse y lo llamaron “Ivael”

Fanáticos de River

En la mañana de este jueves 25 de noviembre nació un super bebé en el sanatorio Rawson de la ciudad de Paraná: Antoni “Ivael” acusó en la balanza 5.025 kilos. Su nombre lleva inmortalizado el histórico gol del Pity Martínez a Boca Juniors, en la final de Copa Libertadores de 2018.El nacimiento se produjo luego de una cesárea que había sido programada, ya que la madre tenía fecha de parto el 15 de noviembre. “Fue un embarazo muy tranquilo, esperamos hasta último momento porque mi mujer iba a parto natural, pero al llegar a la fecha límite, decidimos programar una cesárea, ya que no había indicios de que salga por su propia cuenta”, relató aJonathan, el flamante papá.Según contó, cuando nació "Ivael" estaban todos sorprendidos “hasta la ginecóloga y su equipo de trabajo”. “Siempre pensamos que iba a pesar menos de cuatro kilos, nos sorprendió a todos”.El pequeño será el más chico de tres hermanos: “Bastián de 9 años, nació con 3.990 kg, y Miqueas, de cuatro con 3.650 kg”, dijo Jonathan en relación al nacimiento de sus primeros hijos. Hasta el momento, por protocolos y cuidados, los hermanos no se conocen.Afortunadamente, tanto la mamá como el bebé se encuentran en perfectas condiciones. Yohana “está muy bien. Con las molestias típicas de la operación, pero muy contenta”, contó su esposo. En tanto, "Ivael" pasó las primeras horas de vida “muy tranquilo, no lloró y durmió toda la mañana”.Al ser consultado sobre el nombre del pequeño, Jonathan contó divertido: “soy hincha de River”.“Nació del tercer gol de River en la final en Madrid, cuando el periodista Mariano Closs dijo. Yo pensé en ponerle, pero no me dejaron”, explicó.El bebé recién nacido, en su nombre lleva inmortalizado el histórico gol del Pity Martínez a Boca Juniors, en la final de Copa Libertadores de 2018.“Esta noche salimos campeones”, expresó. River se medirá con Racing este jueves, desde las 21.30, por la fecha 22 de la Liga Profesional y buscará cosechar al menos un empate para coronarse nuevo campeón del fútbol argentino.Al finalizar, comentó: “Estamos muy contentos y felices con la llegada de" Ivael". Lo esperábamos muy ansiosos”.