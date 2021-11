Colegio “Galileo Galilei” participa de Once por Todos a través de una colecta

Beneficiarios

Qué se puede donar

Más escuelas de Paraná suman sus manos solidarias rumbo a “Once por Todos”, que tendrá su epicentro el 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana. Una vez más la Sociedad Italiana le dice Sí a la solidaridad y se suma a la jornada solidaria a través de una colecta interna que realiza el Colegio Italiano Galileo Galilei.“Sabemos que ayudar hace bien y es por eso que invitamos a todos los asociados y a vecinos del barrio que acerquen sus donaciones a la institución y compartir el 8 de diciembre la jornada solidaria”, dijo una de las docentes del Colegio “Galileo Galilei” a Elonce TV.Para la docente, la solidaridad consiste en “transitar con respeto mutuo, ayudar a los chicos, inculcarle valores y mostrarle la realidad tal cual es y que tengan empatía con el que menos tiene o necesita”.En este sentido, detalló que “desde el colegio trabajamos mucho dentro de la curricula los valores del mutualismo y es algo que llevamos a cabo todos los días a través de la Mutual Mundo Solidario”.En sintonía con esto, una de las alumnas explicó que “nos centramos en hacer donaciones y siempre tratamos de ayudar a los demás”.Otra de las alumnas, Antonia sumó que “además de la colecta interna los estudiantes de cursos superiores realizarán charlas sobre la solidaridad a niños de los primeros cursos y les explicarán sobre los elementos que tienen que llevar a la colecta”.Alumnos que integran el centro de estudiantes de la institución detallaron que llevan adelante una “librería solidaria con el fin de vender a un precio más económico distintos elementos que necesitan para la escuela”.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada "María Reina Inmaculada 99"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.