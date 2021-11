La salud de Pamela: tras amparo favorable, la prepaga debe cubrir su tratamiento

Sobre el camino judicial

Un amparo por prestación

Paraná Pamela podrá empezar su tratamiento oncológico gracias a importante donación

Resultó favorable el amparo judicial que presentó Pamela Benítez, la paranaense que exige a su prepaga que le cubra el costoso tratamiento oncológico al que debe someterse.Los abogados de la joven, Nicolás Arias Gambaro y Matías Lorenzini, explicaron aen qué consistió la demanda y cómo continúa el proceso para que CenSalud cumpla con el fallo judicial o, en caso contrario, recurra la sentencia.“Ayer salió sentencia favorable por el cual la jueza laboral establece que se le reconoce al 100% la cobertura de medicamentos solicitado por la Dra. Mato; son dos ampollas que se le colocan de forma endovenosa cada 21 días”, explicó Arias Gambaro. Cada ampolla –de la droga denominada Pembrolizumab- tiene un costo de 600.000 pesos.“Pamela estuvo internada en octubre por fuertes dolores en la zona baja abdominal, donde se descubre que se le había infectado un catéter que se le había colocado en marzo y le realizan diferentes estudios, entre estos, una biopsia que reconoce tiene células atípicas elevadas a un 60%, por lo cual, entiende la Dra. Mato, en interconsulta con un profesional de Rosario, que el tratamiento adecuado era la aplicación de estas dos ampollas de forma endovenosa porque esta medicación ataca a las células atípicas y las malignas; y a su vez, disminuye el dolor que ella padece”, sintetizó el letrado al remarcar que “Pamela está con tratamiento de morfina para calmar el dolor”.“Se iniciaron los reclamos administrativos ante la prepaga, la que solicita una reunión con la familia y les dice que les reconoce solo el 50%, lo que es prácticamente nulo porque ellos no disponen del capital para poder afrontar el tratamiento”, indicó. “Son 600 mil pesos por aplicación y tiene que aplicarse cada 15 días, lo cual para una familia promedio es casi imposible cubrirlo”, completó Lorenzini.“Además, la propuesta realizada por la prepaga es totalmente antojadiza porque no se basa en ningún tipo de normativa ya que la legislación y el Plan Médico Obligatorio, que deben cumplir todos los agentes de salud de forma obligatoria, establece que en los casos de cáncer femeninos ya sea por su tratamiento o su prevención hay 100% de cobertura”, destacó el abogado.De acuerdo a lo que amplió Arias Gambaro, “la resolución 201/2002 establece que los medicamentos crónicos son al 100% y que se tratan en las cuestiones de cáncer de mama y de cuello uterino, que es la patología que tiene Pamela”. “Desde la prepaga ofrecieron cubrir un 50% alegando que se desfinanciarían, siendo que ese no es un motivo suficiente para defenderse”, apuntó.“Este es el quinto amparo que presentamos para que la prepaga cubra las prestaciones que necesita Pamela; comenzó en diciembre del año pasado con un cierre de fístula y luego, a medida que fue avanzando la enfermedad, se necesitaron de otro tipo de prestaciones, por lo que ya interpusimos cuatro amparos –todos favorables- y este es el quinto que también fue con sentencia favorable por parte de la jueza de primera instancia”, resumió Lorenzini. Y agregó: “La parte vencida tiene un plazo de 24 horas para apelar y en ese caso, será el Superior Tribunal de Justicia de la provincia el que resuelva, ya sea confirmando la sentencia de primera instancia o revocándola parcial o totalmente”.“Ella tiene todos sus derechos vulnerados, y el amparo es la única herramienta que tenemos, pero que ni siquiera llega a tener la eficiencia y rapidez que requiere su condición patológica”, denunció Arias Gambaro.En la oportunidad, Lorenzini recomendó a afiliados que, ante las negativas de obras sociales y prepagas a cubrir tratamientos y medicamentos, “sepan que hay una legislación detrás que obliga a las obras sociales y prepagas a dar cobertura al 100% de todo lo que está incluido en el Plan Médico Obligatorio”.