Más escuelas se suman a Once por Todos: “Es dar lo que uno puede compartir”

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

Cada vez más instituciones educativas se suman a Once por Todos. La escuela Nº18 “Evaristo Carriego” ubicaba en avenida Ramírez y calle Juan Báez, en barrio Paracao, será centro de recepción de donaciones de pañales, alimentos no perecederos y elementos de higiene, los que serán entregados a los beneficiarios de la gran jornada solidaria.“Esta es una escuela muy antigua, tiene 128 años, y entre los dos turnos, asisten unos 470 alumnos desde nivel inicial hasta 6º”, contó ala directora Analía Ledesma. “Es una escuela en la que da gusto trabajar, los docentes se sienten identificados con la escuela porque la mayoría son de la zona y eligen esta institución por la cercanía”, ponderó la ex alumna de la institución.“Si bien es comunidad a la que no le sobre nada, sí es participativa, colaboradora y valora mucho estas campañas; y estamos dispuestos a colaborar con lo que cada uno pueda, porque no es dar lo que a uno le sobra, sino lo que uno puede compartir, y esos son valores que siempre se trabajan en la escuela con los alumnos”, remarcó Ledesma.En tanto, otra de las docentes de la escuela, destacó: “Desde Jardín de Infantes trabajamos en estos valores del compartir, el ayudar al otro, el pensar en el otro; y así charlamos sobre cómo ayudamos, la importancia de la donación de órganos y la de donar sangre”.Los alumnos de 5º y 6º de la “Evaristo Carriego” plasmaron en carteles lo que para ellos significa la solidaridad. “Apoyar a los demás sin recibir nada a cambio”; “Brindar ayuda, interesarse por los demás o por una causa justa para conseguir un fin común que beneficie al prójimo”, fueron algunas de las frases.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.