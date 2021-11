Llovieron 40mm en Paraná: asisten a seis familias y retiran árboles caídos

Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre calles Rondeau y Gorostiaga como consecuencia de la tormenta de lluvia y viento que se registró en la madrugada de este jueves en Paraná; afortunadamente, no se reportaron daños ni accidentes. En tanto, Protección Civil asistió a familias damnificadas por las consecuencias del temporal.“El árbol cayó entre las 4 y las 4.30 de la madrugada y ocupó casi el 75% de la cinta asfáltica. Ya lo pudimos retirar y afortunadamente no ocasionó daños ni accidentes porque ocurrió en un horario en el que no había tanta circulación”, comunicó ael director municipal de Protección Civil, Sebastián Michelli.“Se trató de un sauce de grandes dimensiones y sin poda en la parte superior, el que cayó por el propio peso. Es que llovieron un 40mm y al aflojarse la tierra, el mismo peso del árbol hizo que se venga abajo”, explicó. Como consecuencia del incidente, sólo resultó afectado el cableado del servicio de telefonía de la empresa ubicada en las inmediaciones.En la oportunidad, Michelli comentó que otro árbol de gran porte cayó sobre la vereda, a la altura de calle 1º de Mayo del barrio San Agustín.“En barrio La Palangana hubo una familia fue afectada en todas sus pertenencias; además de otras cinco de calle José María Pérez y barrios El Radar y 4 de Junio”, indicó el municipal al explicar que “por tener los techos precarios, al caer tanta agua, además del viento, hizo que ingrese agua a la vivienda y se les mojaran los colchones, las frazadas, las zapatillas”.