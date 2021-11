Sacerdote amenazado se va de Anacleto Medina por razones de estudio

El cura Germán Pablo Brusa no estará más en el barrio Anacleto Medina en 2022. El sacerdote, que fue golpeado durante una misa y amenazado de muerte frente a sus feligreses tras el desalojo de una propiedad de la Iglesia que había sido intrusada y recuperada por orden judicial, no se aleja por ese motivo sino por razones de estudio. “Me voy a estudiar a la Universidad Católica de Córdoba”, señaló.Por el momento no hay quién lo reemplace al frente de la capilla San Martín de Porres y de la Escuela de Gestión Social Pablo Tarso, a la que dio vida en 2021, que vino a suplantar a la escuela Privada San Antonio María Gianelli, de la congregación de las monjas del Huerto, que había cerrado su nivel secundario. El último fin de semana comenzó a circular un petitorio para la firma de la comunidad que será entregado luego a las autoridades eclesiásticas para que designen otro sacerdote.Pero ese incidente no operó sobre la decisión del sacerdote de pedir el traslado.En Anacleto Medina, Brusa ha desarrollado una tarea relevante, como la fundación de la Escuela de Gestión Social Pablo Tarso, surgida en base al proyecto que alumbró en agosto de 2009 en una villa de Buenos Aires, la Escuela Social Nuestra Señora de Caacupé, impulsada por el cura José “Pepe” Di Paola, bastión de los curas villeros.Antes de ordenarse cura y armar la Escuela Pablo Tarso, Brusa se recibió de bioingeniero, título que obtuvo el 20 de diciembre de 2001 en la Facultad de Ingeniería de la UNER. “Me recibí en pleno estado de sitio. Una hora después de que presenté el proyecto final, De la Rúa salía en helicóptero de la Casa Rosada”, contó alguna vez.Es del interior santafesino. Nació en San Martín de las Escobas pero desde siempre está radicado en Paraná.