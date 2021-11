Acqua donará elementos de limpieza a Once por Todos: “Por la alegría de ayudar”

Beneficiarios de Once por Todos

Cada vez más corazones solidarios se suman a Once por Todos. La firma Acqua, ubicada en barrio San Agustín de Paraná, aportará donaciones de elementos de limpieza, los que serán donados a los beneficiarios de la jornada de este 8 de diciembre.“Es una alegría enorme poder participar de Once por Todos”, destacó ala responsable de la firma, Soledad González. Y agregó: “En estos tiempos es muy importante ayudar, porque ayudar hace bien, y porque sabemos que la gente la pasó muy mal”.“Nosotros atendimos a todos nuestros clientes, porque tuvimos la oportunidad de trabajar, pero porque sabemos de muchos que no pudieron hacerlo y lo necesitan”, comparó.“A todo mundo le cuesta, pero nosotros sentimos una alegría enorme de poder ayudar; el intercambio es importantísimo, además del orgullo de poder hacerlo porque para todos es difícil desprenderse. Nosotros estamos pasando por un buen momento y lo podemos hacer”, comentó la comerciante e instó a otros a aportar su granito de arena a Once por Todos. “Que se sumen porque es una experiencia muy agradable y te hace sentir muy bien”, ponderó.Eliana, por su parte, destacó “la importancia de ayudar a otros, de ponerse en el lugar de los que no están bien”. “Es muy satisfactorio dar nuestro granito de arena y es algo que nos pone muy contentos y orgullosos”, recalcó la trabajadora.“Abrimos este pequeño local en 2008 y ya vamos para los 14 años juntos; arrancó como una empresa chica, año a año fue creciendo. Comenzamos los repartos con una motito, después con un Fiat 147 y ahora tenemos una camioneta, además de un equipo de trabajo que crece día a día. Es una empresa familiar y nos sentimos orgullosos de poder dar trabajo y si podemos crecer más, para dar más trabajo, eso es algo que se siente en el corazón”, destacó González.Acqua está ubicado en calle 1º de Mayo 2109 - local 2 y atiende de lunes a sábados de 8 a 13 y de 17 a 20hs: realizan repartos a domicilio a Paraná, San Benito y Colonia Avellaneda.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.