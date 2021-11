Más escuelas en Once por Todos: “La solidaridad de los chicos llena corazones”

Escuela Nº 88 “Bartolomé Mitre”

Más escuelas de Paraná suman sus manos solidarias rumbo a “Once por Todos”, que tendrá su epicentro el 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana. La Escuela Nº 88 “Bartolomé Mitre” lleva adelante una colecta interna para reunir alimentos no perecederos, elementos de higiene y pañales.La directora manifestó anteque participar en la jornada solidaria “es una alegría enorme, los chicos tienen muchas ganas de sumarse y ayudar a la sociedad aportando nuestro granito de arena”.Asimismo, indicó que a la escuela asisten unos 132 alumnos en jornada completa ya que es una institución con modalidad Nina: “Muchos de los niños son de barrio Belgrano y distintas zonas de la periferia”, dijo la directora y agregó “la comunidad es muy solidaria, los padres ayudan y participan mucho”.

Los chicos son muy solidarios y sus gestos nos llenan en corazón

Beneficiarios

Qué se puede donar

“Los chicos son muy solidarios y siempre les recordamos los protocolos y el distanciamiento, porque a veces se les olvida”, sumó la directora y resaltó que los alumnos comparten sus útiles.Para dar cuenta que es la solidaridad para los chicos, uno de los niños destacó que “es ayudar a quienes lo necesitan”.Por su parte, otro alumno, Ángel dijo que la solidaridad es “”.“La solidaridad consiste en hacerle bien a los otros; y ayudarlos de diferentes maneras”, mencionó otro alumno.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada "María Reina Inmaculada 99"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.