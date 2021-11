Agresión a dirigente de UTA Entre Ríos: los atacantes le exigieron la renuncia

El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, fue atacado a golpes en el inicio de una reunión que estaba prevista con delegados gremiales y algunos de los choferes que llegaron este miércoles hasta la sede sindical.De acuerdo a los datos a los que accediólos trabajadores lo encerraron en la oficina para obligarlo a firmar un documento en el que dé cuenta de su renuncia al cargo. Es que los colectiveros reclaman mayor acción a los representantes sindicales en el marco del reclamo que mantienen los trabajadores del volante por mejoras salariales. Según conoció, los trabajadores reclaman que la empresa Buses Paraná les abone la tercera cuota de un bono. Aseguran que se cumplió el plazo de pago y aún no tienen depositados los 17 mil pesos correspondientes.“Fuimos convocados a la sede gremial debido a que se produjo un altercado, una gresca, en medio de una reunión entre delegados autoconvocados y parte de la comisión directiva”, comunicó aa jefa de la comisaría segunda, Eliana Galarza.Y agregó: “Cuando arribamos al lugar, un grupo de delegados se estaba retirando y logramos entrevistarnos con una de las partes en el lugar, también se efectuó una constatación de daños en el recinto”.En la oportunidad, la comisaria no brindó mayores precisiones sobre los pormenores del altercado, debido a que tomó intervención la Fiscalía en turno. “Estamos para tomar intervención y efectuar las diligencias sumariales de rigor en el marco del acta de procedimiento y comunicaciones inmediatas”, comentó al respecto.En tanto, no hay definiciones sobre la posible convocatoria a un paro de actividades y, hasta horas del mediodía de este miércoles, el servicio de transporte urbano de pasajeros continúa con normalidad.