Aplicaron segundas y terceras dosis contra el covid: los testimonios

Avanza la vacunación contra el coronavirus en la provincia, y este miércoles se desarrolló una jornada abierta en el Hospital de la Baxada de Paraná. Allí se aplicaron segundas dosis de AstraZéneca para quienes cumplieron los 60 días de la primera aplicación. Además, se vacunó con terceras dosis a mayores de 50 años que tengan esquema previo de Sinopharm, es decir, ambas dosis de la vacuna.dialogó con las personas que asistieron a la jornada y todos coincidieron en que "la vacuna da más protección".“Cuando me llamaron para asistir al turno no pude por cuestiones laborales, entonces vine directamente a la jornada abierta”, mencionó un hombre que aguardaba recibir la segunda dosis de la vacuna. Y agregó: “Con la primera dosis tuve un poco de dolor en el brazo, pero no fue mucho, espero que esta vez sea igual”.Por su parte, una mujer señaló que también esperaba recibir la segunda dosis e indicó que toda su familia tiene las dos dosis contra el covid-19.“Imaginé que iba a llegar el momento de aplicarnos una tercera dosis y me parece bien porque es una manera más de protegernos para más adelante”, explicó una mujer y sumó que “la vacuna es lo que nos va a salvar de la pandemia”.“Es muy necesaria la tercera dosis, todo sirve de refuerzo”, añadió otra mujer y sumó que durante la pandemia atravesó momentos difíciles “por cuestiones laborales”.“Los jóvenes se olvidan que se tiene que cuidar, los chicos están amontonados, tomando de la misma botella, no es broma”, valoró una mujer y mencionó que “es importante que todos sigan con los cuidados, porque no es broma, mi esposo tuvo coronavirus y no fue sencillo, requirió plasma y fue complejo”.En sintonía con esto dijo: “es importante la tercera dosis para prevenir, hay que cuidarnos y ser responsables”.