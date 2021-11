Bajante del Paraná: el panorama es “incierto” pero hay un pronóstico alentador

Paraná El río bajó 70 centímetros en una semana y vuelven a emerger los bancos de arena

La bajante del río Paraná se intensificó y bajó a un ritmo de 10 centímetros por día en la última semana. Según reportaron este miércoles desde Prefectura Naval Argentina, en el puerto de la capital entrerriana se registraron 65 centímetros en las primeras horas de hoy. Para ratificar la tendencia, pocas horas después, el director de Hidráulica de Entre Ríos, Cristian Gietz, confirmó aque durante la mañana medía 63 centímetros.“Sin el aporte de esas lluvias en la alta cuenta está descendiendo rápidamente”, expresó.El director de Hidráulica adelantó que el panorama para principios de 2022 “es incierto”, por cuanto “probablemente se mantengan aguas bajas, pero se esperan lluvias normales en la alta cuenca de Brasil lo que, en verano, significan muchas precipitaciones, por lo que el aporte que se espera puede ser importante y cambiar la tendencia en nuestra zona”.Estimó que si se concretan estas “lluvias abundantes”, durante el verano el río en Paraná no volvería a la normalidad, pero podría estar “entre los 2,5 y 3 metros, que es un buen nivel de agua”.A pesar de ello, Gietz no descartó que a principios de diciembre se pueda retornar a niveles cercanos o por debajo del cero en el puerto de Paraná.Y finalmente, aclaró que “lo que llueva acá es totalmente efímero y no influye en el comportamiento del río en nuestra zona”.