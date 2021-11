Colectivos: Buses Paraná emitió un pedido de conciliación obligatoria

Buses Paraná emitió un pedido de conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo, luego de que delegados convocaron a un paro de colectivos para este miércoles en Paraná. Cabe aclarar que esta medida de fuerza no fue lanzada por la conducción gremial de UTA.Según informaron los delegados, “no les depositaron el dinero correspondiente, que debía abonarse durante este martes”.Desde la empresa expresaron: “solicitamos que se dicte conciliación obligatoria en el caso de que se lleven adelante medidas de acción directa que interrumpan la normal prestación del servicio de transporte; bajo apercibimiento de encontrarse en una infracción considerada muy grave y de violar el orden público impuesto en relación al transporte público como servicio público esencial”.“Según lo informado por la Unión Tranviarios Automotor, ellos no estarían avalando la medida, en virtud de que la misma incumple lo pactado y firmado en el Acta Acuerdo del 24 de junio, en la cual se establece que los pagos de los montos no remunerativos se encuentran sujetos a los ingresos de los fondos nacionales y provinciales, los cuales a la fecha no cuentan con convenio para cancelar los mismos, situación no imputable a las empresas prestatarias del servicio de transporte”, remarcaron en un comunicado enviado aAclararon que “a pesar de la falta de ingreso de los subsidios nacionales y provinciales, las empresas hemos abonado en su totalidad los salarios correspondientes a octubre en tiempo y forma”.“Esta parte entiende que la interrupción de la prestación del servicio público de transporte, atento a su carácter de servicio esencial, resulta una medida ilegítima y abusiva, por lo que solicitamos que se dicte la conciliación obligatoria y se intime a los trabajadores a no tomar medidas que impidan la normal prestación de los servicios mientras se continúa reclamando el cumplimiento de los subsidios pendientes de abonar tanto por el Estado nacional, como los incrementos provinciales, para la viabilidad del transporte público de pasajeros de Paraná”, finalizaron.

Colectivos: Buses Paraná emitió un pedido de conciliación obligatoria by ELONCE Paraná on Scribd