“Marcha de la gorra”, en Paraná: “Decimos no a la violencia institucional”

La movilización se desarrolló desde plaza 1º de Mayo hasta plaza Carbó de Paraná.

Elías Sosa, desde la Rama Vientos de Libertad del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)

Victoria, de MTE

Pedido de justicia por Gabriel Gusmán

en la tarde de este martes en Paraná en, dijo a Elonce TV que esta manifestación es contra “el gatillo fácil, la violencia institucional, del abuso de autoridad, que surgen cuando uno es de un ‘barrio bajo’, o porque llevamos una visera, siempre nos frena la policía, porque ‘somos los negritos de visera’”.Y ejemplificó aseverando que en su barrio (Antártida), “en cuarentena uno salía a comprar pan y ya te paraban. Te hacían miles de preguntas”., aseveró que cuentan con “un dispositivo en barrio Anacleto Medina, Vientos de Libertad, que hace el abordaje del consumo problemático. El año pasado hicimos la primera ‘marcha de la gorra’, con la consigna firme de que nuestro trabajo no es delito. Está la gorra de la policía, pero también está la ‘visera de los pibes’ que están en la calle, que son criminalizados solo por el hecho de llevar una visera”.“El año pasado la consigna nos sirvió también para mostrar el trabajo de los cartoneros, que son trabajadores de la economía popular, profundamente perseguidos por la policía u otras fuerzas de seguridad, por averiguación de antecedentes, retención sin motivos. Estamos muy felices porque muchas más organizaciones se han sumado en esta causa”, destacó.Como caso “reciente” aseveró que “los artistas callejeros son perseguidos por la policía, retenidos sin motivo, hay alguna ordenanza que regla su actividad, pero en realidad eso sería una contravención municipal. La policía no tiene porqué retenerlos por estar haciendo una actividad en la calle”.Además Victoria agregó en relación al abordaje en los barrios sobre los “consumos problemáticos” que “les preguntan ‘si tenés, cuánto tenés’, cuando al ‘transa’ del barrio no lo toca nadie”.Gabriel Gusmán fue asesinado en septiembre de 2018, luego de recibir un disparo en la nuca durante un procedimiento policial en barrio Capibá de Paraná. Maira, su hermana participó este martes de la “Marcha de la Gorra” y dijo a Elonce TV que se movilizaron “para exigir que no haya ni un pibe más muerto por una bala policial”.Por otra parte contó que este martes se produjo la primera audiencia con la Cámara de Casación y manifestó que “no están conformes” con lo que se trató. “El 22 de diciembre volvemos a tener otra audiencia, para ver si se lleva al archivo de la causa o la causa pasa al Ministerio Público Fiscal, para que se investigue de nuevo o ponga otros fiscales para que se comience de cero”, relató.Al ser consultada, dijo que los policías acusados “nunca fueron indagados, no están imputados en la causa; pero sabemos quiénes fueron por los testigos que vieron el hecho en barrio Capibá”.A su vez refirió que “el Procurador Amílcar García dijo que había testigos falsos y uno de mis abogados le indicó que cómo no los imputaban porque es delito no decir la verdad”.