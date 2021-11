Realizarán un torneo de fútbol femenino a beneficio de Once por Todos

Beneficiarios de Once por Todos

Nadie se quiere quedar afuera de la gran fiesta de la solidaridad el próximo 8 de diciembre. En esta oportunidad, diversas instituciones deportivas, nucleadas en la Asociación de Clubes de Paraná (ACLUDEPA), realizarán un torneo de fútbol femenino el próximo 4 de diciembre, en el Club Universitario,“El próximo jueves anunciaremos de manera oficial el torneo. La presentación se da en el marco del Día de la No Violencia, que se instauró por un inconveniente con una deportista que sufrió violencia de género en un partido”, expresó aMarita Correa, del Club Universitario.Por su parte, Viviana de Club Ministerio agregó que “a partir de ese hecho comenzamos a trabajar sobre la No violencia y comenzamos a visibilizar a la mujer, pidiendo un espacio para ellas en el fútbol”.Sobre el torneo, Mónica de la institución deportiva Palermo comentó que “es un campeonato para toda la familia. Mientras las madres juegan al fútbol, los niños tendrán un espacio para entrenarse, habrá juegos y meriendas”.Las integrantes de ACLUDEPA, solicitaron que ese día, todo aquel que quiera participar,- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año,y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una tLa transmisión será por