Once por Todos: “La solidaridad se refuerza todos los días con pequeños gestos”

Escuela Nº 202 “Gaspar Benavento”

Pequeños gestos solidarios

Escuela Nº100 “Santa Lucía”

Beneficiarios de Once por Todos

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Transmisión

Cada vez falta menos para la jornada solidaria y las escuelas de Paraná aportan su granito de arena para los beneficiarios de Once por Todos. Las manos solidarias son se detienen y en esta oportunidad la Escuela Nº 202 “Gaspar Benavento” realiza una colecta interna.“La solidaridad es un eje transversal en esta comunidad y cuando se nos convocó a esta jornada, enseguida nos pusimos en marcha”, valoró la directora del establecimiento a Elonce TV. Además, destacó que los alumnos son “muy serviciales y comprometidos”.La directora valoró que “en solidaridad los alumnos tienen todos un 10, es algo que se enseña desde la casa y desde la escuela se refuerza; y los resultados siempre están a la vista”. Además, destacó que, debido a la pandemia, reorganizaron los contenidos educativos y siempre pusieron eje en los valores.Cabe recordar que los alumnos de la escuela días anteriores armaron cajas que contienen paquetes con productos de higiene personal como dentífrico, jabón, cepillo de dientes y desodorante. Además, los niños escribieron frases sobre la solidaridad y lo colocaron en las bolsas para darle un mensaje de amor a cada persona que reciba los kits.Los chicos que practican en los gestos cotidianos el "Ayudar hace bien", dieron muestras de lo que es la solidaridad en su máximo esplendor. Bastian de tercer grado hizo un colorido cartel para la jornada solidaria y contó que “”.“La solidaridad es ayudar a los que los necesitan y eso nos hace felices”, valoró otra niña.Además, otro alumno resaltó que la solidaridad se practica con pequeños gestos como “limpiar el pizarrón, prestarnos hojas o lápices”. En tanto, Tiziana, una alumna de sexto grado mencionó que la solidaridad consiste en ayudar a quienes lo necesitan con comida, ropa, etc.“La solidaridad es regalar cosas que para nosotros son importantes, pero sabemos que los demás le van a dar un buen uso y se van a poner felices”, sumó otra niña.“Todo el tiempo trabajamos la solidaridad a través del compartir y el ayudar al otro; aún así en épocas de virtualidad”, resaltó una docente.La institución educativa se suma una vez más al camino solidario hasta el 8 de diciembre y también realiza una colecta interna.Para dar cuenta de cómo trabajan la solidaridad en la escuela, una de las docentes indicó que “la vivimos día a día, desde los valores y la empatía; este año la palabrasignificó mucho y tuvimos que resignificarla debido a que teníamos que cumplir con los protocolos”.“En este tiempo nos abocamos mucho a lo emocional, veníamos de un tiempo de encierro y de pronto volver a encontrarnos y estar distantes, pero a la vez cerca, fue complejo pero el foco fue ponernos en el lugar del otro a través de diferentes gestos”.“Siempre decimos que hay que dar con el corazón; no lo que nos sobra o lo que no usamos; sino que se colabora cuando sentimos la necesidad de compartir y ofrecemos algo que nos cuesta”, resaltó y Y agregó: “Hay que ponerse en el lugar del otro porque sabemos que todo vuelve y”.Una de las alumnas de sexto grado, Lucía, contó que en la colecta juntan alimentos no perecederos, elementos de higiene y limpieza: “Invitamos a que todos se sumen a ayudar desde el corazón”.Otra alumna, Luna, destacó que la solidaridad es “tener compasión y amor hacia el que lo necesita” y remarcó que “debemos tener esperanza que siempre hay alguien dispuesto a ayudar”.”, sostuvo una niña.La comunidad educativa tiene una amplia trayectoria en campañas solidarias y este año realizó una colecta para la Escuela Nº19, “María Rosa Balbarrey” que es la institución que Santa Lucía apadrina. “”, sumó Ileana, una de las docentes.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 "María Reina Inmaculada "- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.