Lunes agobiante: socios disfrutan de la temporada de piletas en el CAE

En Paraná, tanto chicos, como grandes, disfrutan del calor en los clubes, piletas o complejos.Las altas temperaturas volvieron a hacerse sentir en Paraná. En el último día del fin de semana largo, laEste lunes,visitó las piletas del Club Atlético Estudiantes (CAE) y conoció como los socios disfrutan de las piletas, para atemperar el calor agobiante.“Teté” Dibur, una de las socias del club, contó que este lunes decidió acercarse a las piletas para refrescarse. Aseguró que con sus 91 años “se mantiene en movimiento”, detallando que hasta los 88 años compitió en maratones. “’No te quedés sentada’, me dijo mi médico. Hay que moverse, me indicó. Antes caminaba y corría diez km, ahora hago cinco o seis”, puntualizó.El club “se disfruta con amigos”, destacó Ayelén. “Cada uno está con su mate, nos venimos al club a pasar el calor en el agua, a estar con amigos y que los chicos estén compartiendo”, indicó.Martiniano contó que “luego de jugar al fútbol me vine a la pileta para refrescarme”.Emiliano detalló que en su casa le han enseñado que hay que mantenerse bien hidratado, tomando agua”. Por su parte, Isabella de 11 años, dijo que le gusta ir a disfrutar en el club y disfrutar con amigos.