Última jornada de la Feria del Libro “Paraná Lee”: propuestas para este lunes

Cronograma

Finaliza este lunes la novena edición de la Feria del Libro “Paraná Lee”, que se desarrolla en la Escuela Del Centenario. “Estamos muy contentos”, expresó aJulián Stopello, director de la Editorial Municipal.Paraná Lee busca rescatar y poner en valor el patrimonio literario de la región. En su versión 2021, compartió con el público tres temáticas: amor-desamor, libertad-encierro y música-letra.“Las dos primeras jornadas de la feria funcionaron muy bien y la gente nos acompañó. Todo va saliendo de acuerdo a lo previsto”, dijo Stopello.En la última jornada, la feria se desarrolló desde las 10 de la mañana hasta las 13, retomando la actividad a las 17 horas.Entre las actividades destacada del cierre, Stopello comentó que estará la presentación de “Papeles de Ana”, de la paranaense María Inés Krimer “hace años no vive en la provincia y tiene reconocimiento nacional”. Además, estará “Juan Solá, presentando `Visceral´, con lecturas y entrevistas”.Para los más chicos y las personas que le interesan la literatura de infancias, se presentará “Textos con ritmo propio”, con Isol Misenta de manera online y Nadia Fink en forma presencial.Con respecto a las ventas de libros en los stands, el director de la Editorial Municipal, destacó que “tanto libreros como personal de editoriales, estaba muy satisfechos con las ventas y creemos que se superaron los números del 2020”.“La demanda del domingo, superó las del sábado y todavía resta saber que sucederá este lunes”, indicó.-17.00: (AU): Presentación colectiva de SADE.“Volver en blanco”, “El son etario”, “Paraná, la no fundada -Visión 2 -Homo ludens, “Memoria de los juegos”), de Abel Schaller. “POESÍA FEDERAL”, con diez autores Entrerrianos que formaron parte de esta selección de poesías en homenaje al día del lector. Entre otros Cabrera, Bovier, Tófalo, Elizalde, Meza, Rodríguez. “Darwin, Linares Cardozo y Entre Ríos”, de Víctor Acosta.-18: (SC) Presencial-Virtual “Textos con ritmo propio”, con Isol Misenta (Virtual)-Nadia Fink (presencial). Modera: Maia Casas.-18.30: (Auditorio). Presentación “Relatos de Bajada Grande”, de Raquel Menis.-19: (PM): Papeles de Ana, de María Inés Krimer.-19.30: (Auditorio): Francisco Ramírez, de Jorge Busti.-20: (PM): Presentación. “Andar”. Prácticas artísticas situadas. Lorena Ledesma, Guillermo Hennekes, Liliana Pedrotti y Hernán Guerrero.-20.30: (Auditorio): Presentación “Poemas”, de Ricardo Maldonado.-21: (PM) “Visceral” conversación y selección de lecturas con Juan Solá. Modera: Sofía Arnaudín.-22: (SC) Panel. “Una melodía me anda buscando”; con Silvia Salomone, Analía Bosque, Luis Barbiero y Natalia Damadián. Modera Carina Netto.