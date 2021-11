Robo en club de Paraná: “Nos estamos rearmando de nuevo y estas cosas amargan”

El Club Atlético Los Toritos de Chiclana nuevamente fue blanco de un robo este domingo. Malvivientes violentaron la puerta del depósito y robaron elementos de la sede.“Ayer cuando ingresamos al club, porque teníamos actividades de fútbol, nos encontramos con que el depósito estaba abierto y se habían llevado todo”, expresó aEduardo, un empleado. “Fue un momento de amargura, es un club que se está rearmando de nuevo y que sucedan estas cosas, entristecen”.Según contó el hombre, llegó alrededor de las seis de la mañana “para trabaja tranquilo y organizar la jornada, pero me encontré con que no teníamos nada”. Hasta el momento no pudieron establecer por donde ingresaron los malvivientes al predio. Realizaron la denuncia correspondiente y “la policía actuó inmediatamente”.Sobre los elementos que robaron, indicó que los malvivientes se llevaron una motoguadaña; una membrana; diversas herramientas como destornilladores, palas. También se llevaron pelotas, redes y la pintura para marcar la cancha la esparcieron por todo el piso. Desde la institución llamaron a la solidaridad de las personas para que aporten información y poder dar con los elementos faltantes.Afortunadamente, la jornada deportiva pudo realizarse gracias a la colaboración del Club Don Bosco. Los chicos y las autoridades pudieron disfrutar del día pese al lamentable hecho que sufrió la institución.