Empezó Feria Paraná Lee: "Queremos potenciar la industria del libro", dijo Bahl

La edición 2021 de Paraná Lee, incluye presentaciones de libros y charlas de Alejandro Zambra (Chile, en modo virtual), Gabriela Wiener (Perú), Claudia Piñeiro, Camila Sosa Villada (en modo virtual), Gonzalo Heredia, Selva Almada, Dolores Reyes, Maximiliano Tomas, Alexandra Kohan, Martín Kohan, Francisco Garamona, Max Aguirre, La Cope, Diana Bellessi, Isol Misenta (modo virtual), Nadia Fink y Juan Solá.“Estamos orgullosos de la propuesta, en este trabajo han colaborado muchas personas. Si bien esta es una iniciativa de la municipalidad no se podría llevar adelante si no fuera por el acompañamiento de los organismos públicos y de las empresas privadas. Estamos muy contentos también por los autores locales, regionales, nacionales, latinoamericanos, que nos están acompañando”, puso relevancia Bahl aDe la misma manera dijo que “la ciudad se ha preparado para este fin de semana largo con distintas actividades, esta es cultural, pero las hay también recreativas, deportivas, gastronómicas. Estamos contentos, este fin de semana los paranaenses y quienes nos visitan van a poder disfrutar”.“Tenemos autores de prestigio. Paraná es una ciudad cultural, ha sido cuna de grandes autores. Lo que buscamos a través de la feria es acompañar a nuestros autores, autoras, apoyarlos, reivindicar y poner en valor su trabajo, además de potenciar la industria del libro, no solo como una actividad de la cultura”, destacó el intendente.Asimismo puntualizó que buscan que Paraná “se transforme en el tiempo en referente nacional de lo que es la industria del libro. También buscamos que se vaya transformando en una de las más importantes del interior del país. Creo que lo estamos logrando con el compromiso de todos”., destacó que esta edición “es el doble de grande en relación a la cantidad de stand del año pasado. Además, hay una diversa oferta para toda la familia, hay mucho para chicas y chicas”.Para consultar la agenda con días y horarios, consultar: https://editorial.parana.gob.ar/feriadellibro/ Selva Almada, escritora entrerriana, dijo estar "muy contenta de volver a Paraná donde viví 10 años, estudié y empecé a escribir y a publicar. Tengo mucha expectativa por compartir libros, lecturas y charlas”.Claudia Piñeiro indicó que "estamos muy contentas de que empiecen a florecer estas ferias en distintos puntos del país después de la pandemia. Paraná es preciosa y esta propuesta es muy buena para la ciudad y para la gente que está cerca en la región".Lucas Mercado, de la editorial y librería Azogue, de Paraná, señaló: ”Tenemos narrativa poesía contemporánea, ensayos, filosofía, sociología, muchos libros sobre género, feminismo y diversidad. Las expectativas con la Feria son muy buenas”.Pablo Felizia de editorial Ana de Paraná, sostuvo: “Es muy importante para nosotros salir a mostrar lo que hacemos después de tanto tiempo de lucha contra la pandemia. Tenemos las expectativas de que las actividades propuestas puedan acercar el libro al lector”.Paraná Lee busca rescatar y poner en valor el patrimonio literario de la región. En su versión 2021, comparte con el público tres temáticas: amor-desamor, libertad-encierro y música-letra.Paraná Lee incluirá en esta edición las 1ras. Jornadas de Gestión Editorial, que tendrán lugar cada mañana, con mesas y paneles de sellos y librerías que aportarán nuevas experiencias en la edición y la producción dentro de la industria del libro. En el mismo sentido se realizarán talleres de diversos formatos: de poesía, de narrativa y de dibujo e historieta.