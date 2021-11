Calle Claudia Patricia Segovia: cambio de denominación y homenaje

Amadeo, su esposo

Natali, su hija

En una esta vecina de la ciudad que falleció y dejó un legado, para su familia, allegados y vecinos., recordó a Patricia y enumeró “todo lo que tuvo que luchar” su pareja para lograr mejoras para el barrio.. Patricia lo pudo disfrutar poco pero lo logró, se puso metas y las fue logrando. Fue una luchadora, en beneficio de todos los vecinos”.aseveró que fue una mujer “muy luchadora, un ejemplo como madre, como amiga. La enseñanza que me dejó fue ‘a saber luchar’ saber qué es lo mío, y defenderlo, además de que la injusticia no va conmigo”, apuntando que el nombre de su mamá en esa calle “me provoca sentimientos encontrados y muchos recuerdos, como el de cuando una ambulancia no podía entrar por el estado de la calle. La veo hoy a la calle y pienso en cómo hubiese disfrutado”.En la jornada, además del descubrimiento de una placa, como homenaje a Claudia Patricia Segovia hubo música.La queremos, la extrañamos, la necesitamos”, dijo emocionado su esposo.