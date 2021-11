Denuncian que unos 20 perros murieron envenenados en pocos días en Paraná

Desde el miércoles pasado vecinos de la zona de calles Soldado Bordón y Hernandarias, de Paraná, en inmediaciones de la obra de Circunvalación, han encontrado alrededor de 20 perros muertos y denuncian que fue a causa de un envenenamiento masivo.



"Enterré 13, un vecino tres y dos están graves, en estado crítico. Luego muchas personas han publicado en las redes sociales que también sus perros han sido envenenados, y hay otros callejeros de la zona que no encontramos y creemos que se escondieron para morir en otro lugar", relató una proteccionista de animales. "Necesitamos que alguien nos dé una certeza de qué fue lo que tiraron, porque han matado a demasiados perros", agregó.



En ese sentido, sostuvo que "el veneno es muy peligroso, hay muchos niños que van a la escuela y se movilizan en esta zona, y desconocemos si lo han tirado con pan o carne, o simplemente suelto. Cuántas veces se nos caen cosas al pasto y uno lo levanta. Además, hay muchos caballos en esta zona".



"Los perros envenenados son aquellos que eran sanos y en un momento para el otro suelen tener la baba blanca y el vómito blanco", explicó.



La triste tarea de buscar perros envenenados

"El miércoles nos empezamos a mover en búsqueda porque algunos de los perros que andaban en la zona tenían dueños y estos nos avisaron que sus mascotas habían sido envenenadas y que muchas de ellas murieron. Ese mismo día encontramos tres", indicó la proteccionista.



"No le encontramos una explicación, no la hay. Ha sido algo muy fuerte lo que han tirado ya que de una noche al otro día se mueren", agregó.



Además, la proteccionista mencionó: "Si alguien encuentra un perro en este estado, tiene que llamar a un veterinario o publicarlo en las redes sociales que seguramente un proteccionista lo va a ver y va a intentar salvarlo".



"La mayoría de estos perros tenían dueños. Ver llorar a niños pequeños te rompe el alma", finalizó a diario UNO.