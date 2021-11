Camión enganchó un cableado y arrasó con los postes de dos cuadras

Un camión con equipo de frío que circulaba por calle Nogoyá y se disponía a doblar en la intersección con Misiones enganchó un cableado y arrasó con todos los postes de al menos dos cuadras.Como consecuencia del accidente, que se registró minutos antes de las 13 de este viernes, uno de los postes cayó sobre un vehículo, otros sobre las viviendas y algunos quedaron pendiendo en el aire. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, supoVecinos reportaron inconvenientes en el servicio de telefonía; en tanto, el servicio de electricidad funcionaba con normalidad.“Por prevención, se cortó el tránsito en avenida Ramírez y calle Nogoyá hasta que llegue la cuadrilla a brindar soluciones”, indicó el inspector al aclarar que la interrupción iba a ser “temporal”.De acuerdo a los datos a los que accedióel cableado con el que arrasó el camionero estaba pendiendo en el aire -a muy baja altura- y ese habría sido el causal del accidente.“Mi hijo se iba a trabajar cuando vio al cable colgando e inmediatamente pasó un camión y lo enganchó; y si bien el camión logró pasar, el cable iba más abajo”, contó un vecino de calle Nogoyá.Y agregó: “Desde la oficina llamó a la empresa que brinda el servicio de energía eléctrica, pero cuando los operarios lo vieron, dijeron que el cable no era de ellos, que no era su problema y se fueron. Después llamamos a las empresas de video-cable pero por supuesto que no vinieron”.Operarios de las empresas del servicio de energía eléctrica y de telecomunicaciones se encontraban en el lugar a fin de solucionar los inconvenientes.