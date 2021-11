Concentrarán obras en la Plaza para liberar la peatonal durante las Fiestas

El intendente de Paraná, Adán Bahl, comunicó a través deque, en el marco de las obras de puesta en valor de la Peatonal San Martín, “a fines de noviembre, se detendrán los trabajos para que durante todo el mes (de diciembre) en el que la actividad será nutrida, no se tenga ningún tipo de inconvenientes y se concentrarán todos los recursos humanos en la plaza”.En ese sentido, reconoció la preocupación de los comerciantes, “porque la intervención en la peatonal es muy importante, por eso se hace esto, para que se pueda circular y que la actividad se pueda desarrollar de la mejor manera”.“Esta obra está en el núcleo central de la ciudad y por eso, permanentemente, hay que hacer adecuaciones, sobre todo en diciembre; hace unos meses se decidió darle intensidad al ala de calle Urquiza y a partir del lunes se hará lo propio en la otra ala de calle 25 de Mayo”, indicó al aclarar que por los trabajos no se corta la circulación al tránsito vehicular.Se buscará “cumplir con los plazos, generar la menor cantidad de inconvenientes y que la gente pueda circular”, prometió el mandatario municipal.En la oportunidad, anunció que “en los primeros días de enero se cortará calle Urquiza para completar la ampliación de la plaza porque, además de la vereda, se construirá la calle con hormigón reticulado a fin de ampliar la plaza hacia ambos lados de la línea de edificación, como se hizo hacia la peatonal y como se hará hacia la catedral”.“Y se decidió incorporar una obra que solicitó la Iglesia por problemas de desagüe que tiene la catedral, que es un monumento histórico, por lo cual también se resolverá ese problema hidráulico y se llevarán todos los conductos para preservar ese inmueble”, informó Bahl.Y anticipó: “El 30 de noviembre se hará la apertura de la licitación para poner en valor la plaza Sáenz Peña y trabajamos con el gobierno provincial para intervenir plaza Carbó con calles compartidas como Santa Fe, México y Laprida”.En la ocasión, el secretario municipal de Obras Públicas, Maximiliano Argento, comentó que “en el centro de Peatonal, se hizo una excavación muy importante para reparar cañerías de agua y cloaca y se coloca un poliducto para, el día de mañana cuando haya que pasar algún cable, se lo hace por ese conducto para no tener que romper; son inversiones muy importantes que quedan bajo la vereda y que son necesarias para evitar roturas futuras”. Señaló, además, que “se planifica una obra desagüe frente a la catedral con la conexión y el escurrimiento del agua hacia calle Alem”.La vice Andrea Zoff, por su parte, anticipó que en la sesión del martes del Concejo Deliberante se tratarán el proyecto de Presupuesto Municipal y la Tributaria. En se sentido, destacó que “el 47% de los recursos del presupuesto son para obra pública”.Al dar cuenta de la “variación” en el proyecto, comparó que la gestión asumió “con un 30% del presupuesto destinado a pagar deuda y el año pasado se saneó a esa deuda y el 30% se destinó a obra pública”. “Para el 2022, esta inversión de 8.5 millones de pesos, la mitad se absorbe con rentas municipales y la otra mitad, es producto de la gestión con la Provincia y la Nación”, indicó al respecto.