Se incendió una casa en Paraná y dos mujeres debieron ser hospitalizadas

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y otra de Bomberos Zapadores, trabajaron este mediodía en el incendio de una vivienda, ubicada en calle Fink y Moussy, de barrio El Morro en la capital entrerriana.Una joven de 20 años y otra adolescente de 16,Hernán Méndez de Bomberos Voluntarios, explicó a”, dijo y agregó que “se pudo sacar dos garrafas de la vivienda. Además, había peligrosidad para otras casas linderas”, señaló el integrante de Bomberos.y agregó que “un vecino las ayudó a salir, porque sino, se mueren quemadas adentro de la casa”, afirmó.Por otra parte, la propietaria de la vivienda, afirmó que “se quemó todo”. Además, sostiene que no sabe cómo se originó el fuego y pidió ayuda para no perder su casa.En referencia a las heridas sufridas por las jóvenes, la mujer sostuvo que la “más afectada es la de 20 años, que se quemó el pelo y la espalda, pero no se cuánto”, relató.“Me quedé sin nada y hasta el horno con el que hago pan casero para vender, se me quemó. Yo vivo de eso. No sirve más la heladera, ni la cocina”, señaló a Elonce TV y agregó que “si alguien me puede ayudar, lo agradecería porque no tengo nada”.