Amor sin fronteras: un senegalés y una paranaense dieron el “Sí, quiero”

Un senegalés y una paranaense dieron el “Sí, quiero”. Jey y Nancy, acompañados por sus hijos Abdul y Fama, además de familiares de ella y amigos de ambos, sellaron su amor este viernes en el Registro Civil de Paraná.“Fue un momento muy esperado”, confesó Nancy a“Nos conocemos hace casi diez años y hace ocho que estamos en pareja. Nos casamos porque queríamos formalizar y sellar este amor con la firma y la bendición de Dios”, argumentó.Respecto de su flamante esposo, ponderó: “Jey me conquistó, porque él es especial, es un hombre totalmente diferente y cautivó mi corazón”.Mientras que él caracterizó a Nancy como “una señora muy buena y muy bonita, siempre me ayudó”. “Es la única mujer que conozco en el mundo y con la que quiero estar”, remarcó.El senegalés, ya paranaense por adopción, contó que llegó a la capital entrerriana en 2006 y destacó que fue muy bien recibido. “Y conocí a Nancy que me abrió unas puertas muy grandes”, acotó al dar cuenta de su felicidad por el momento.En la oportunidad, el padre de la novia se mostró “feliz y emocionado porque hacía mucho esperábamos este acontecimiento”. “Los felicito a los dos porque este era un matrimonio que estaba proyectado y no se podía celebrar por la pandemia, y agradezco a Dios porque hoy está concretado”, remarcó la madre de la novia.“Él es laburador, emprendedor y muy solidario. Nos ayuda mucho en la familia y se paga los asados”, ponderó uno de los hermanos de la flamante esposa. Mientras que otra de las hermanas de ella, declaró: “Estoy muy feliz porque se llevan muy bien, fue una bendición cuando se conocieron y empezaron a crecer espiritual y económicamente también; porque una pareja cuando se lleva bien, crece. Y acá el amor fluyó y creció”.