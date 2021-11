Dañaron el local y robaron elementos a peluquero: “Genera impotencia”, dijo

Desconocidos intentaron ingresar durante la noche a una peluquería de Avenida Ramírez y Andrés Pazos de la capital entrerriana.Al respecto, Matías Lazzarini relató aque “pasó una desgracia con suerte. A las 7.45, cuando vinimos a trabajar, nos encontramos con que quisieron entrar”. Señaló que encontró “la puerta barreteada y con un vidrio roto. Como no pudieron abrir se llevaron cargadores de unas máquinas, alargues y unos muñecos que tenemos para la venta”.“Viniéramos de Comisaría Cuarta y Criminalística encontró huellas. Tengo que pasar a terminar de hacer la denuncia”, acotó.Lamentó que el arreglo “demanda un gasto extra”. Además, “genera impotencia, porque uno viene de abajo y lo que construye, lo hace con amor, esfuerzo y trabajo. Si hubieran podido entrar, llevándome una máquina ya me provocan un perjuicio, porque no la podría comprar”.El joven manifestó que ya había tenido “otro intento fallido, cuando me robaron una planchita y un cinturón con tijera. Cosas mínimas, pero que después costó tenerlas”.Agradeció el accionar policial, pero consideró que pasan pocos patrulleros por la zona. “Nosotros a veces terminamos de trabajar a las 22 y es oscuro”, afirmó.Matías, proviene de una familia de bajos recursos y para colaborar en su hogar, salía a pedir comida y ropa a la calle y “revolvía” contenedores. Un día, se cruzó con María y Danilo, un matrimonio que los ayudó muchos años y pudo salir adelante. HACÉ CLICK PARA CONOCER SU HISTORIA DE SUPERACIÓN