Entrerriano campeón mundial de softbol, rifa su camiseta más preciada

Todo a pulmón



Gustavo Godoy, campeón del mundo y panamericano, es además uno de los jugadores que lleva adelante el proyecto del estadio de softbol del Club Atlético Patronato. Además, es entrenador de las categorías menores de ese club y padre de dos pequeños softbolistas. Su compromiso es total. Tanto es así, que ante la necesidad de juntar dinero para iluminar el predio donde se ubica la cancha, decidió rifar la camiseta con la que ganó el mundial de softbol.Al estadio, inaugurado hace pocos meses, lo bautizaron La Catedral del Softbol y fue levantado casi en su totalidad por sus mismos jugadores, en tiempo récord. “Durante la pandemia vimos la oportunidad de impulsar algo que teníamos postergado hace muchos años, tuvimos de nuestro lado a Tito Hollman y así logramos que el Club acompañe y alcanzar el objetivo”, cuenta Godoy.Cada jugador puso el cuerpo, la mente -y dinero de su bolsillo-, para que hoy La Catedral forme parte del circuito oficial de la Asociación Paranaense de Softbol. “Cuando no hay una de las 7 categorías entrenando o jugando, seguro hay alguien cortando el pasto, arreglando el alambrado, pintando el container, siempre hay algo para hacer”, cuenta.El predio está ubicado en la calle Raúl Solanas S/N, una zona poco iluminada y al no contar con un perímetro cerrado, ha sido vandalizada en numerosas ocasiones , “por eso iluminar el predio es tan urgente, porque nos cuesta mucho reponer lo que se roban, es todo muy caro”, explica Bruno Motroni, otro de los jugadores de Patronato que levantaron la copa mundial.“Recientemente, a través del Municipio se consiguieron unos postes, y eso significa un paso adelante. Ahora nosotros tenemos que hacer el zanjeo, comprar los cables y hacer la instalación”, explica Motroni. Y si de algo saben los deportistas amateur es de alcanzar objetivos a pulmón, voluntad y creatividad, por eso la propuesta de Godoy no tardó en llegar y de inmediato se viralizó entre los seguidores del deporte. Es que el universo paralelo con base en nuestra ciudad que es el softbol permite que ocurran estas cosas.“Mi club es mi casa, y poder transformar algo importante para mí en algo importante para todos me llena de satisfacción y me entusiasma, porque cada nivel que subimos, da lugar nuevos objetivos”, explica.La, para colaborar con la causa se pueden conseguir números en la cuenta oficial de Instagram del softbol de Patronato @capsoftbol.