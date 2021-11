Eligen delegados en UTA y algunos afiliados “supervisaron” la urna

Un grupo de afiliados y delegados de UTA se mantuvieron durante la noche en la sede del gremio en la capital entrerriana.Al respecto, Gustavo Rupp, expresó que “nos encontramos a días de las elecciones de delegados en la empresa Ersa. Presentamos lista con los requisitos legales. Nos encontramos con que compañeros han formado otras listas, por lo que requerimos ver si cumplían los requisitos”.Aseguró aque “la Seccional no nos quería dar ese derecho, por lo que debimos reclamar, presentando un petitorio. Ayer estuvimos con un escribano desde las 9.00 de la mañana y no las hemos tenido”.Acotó que “anoche nos encontramos con compañeros de la empresa San José que están en elecciones y no se sienten seguros con la urna; quieren transparencia. Nosotros nos sentimos obligados a darles apoyo”.Asimismo, negó terminantemente que se trate de una toma y aseveró que se manifiestan “pacíficamente. Vino la Policía y los representantes del gremio lo hicieron tarde”, EXPRESÓ.Finalmente, Gabriel Vitor, postulante a delegado de San José manifestó que “estuvimos supervisando la urna y hoy, tras la votación se hará el recuento de votos”.