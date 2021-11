Expectativas por fin de semana: Crece la demanda de pasajes y colocan refuerzos

Transporte entre países

El próximo fin de semana es largo ante la designación del lunes 22 como "feriado con fines turísticos". Ese día corresponde a la celebración de la Soberanía Nacional, que se conmemora el 20 de noviembre. Sin embargo, por decisión del Gobierno se los trasladó al lunes siguiente para fomentar el turismo en el país.Enrique Sucevich, responsable de la empresa de colectivos Flecha Bus dialogó cony habló de las expectativas que genera este día no laborable para el sector."Estamos entusiasmados y tenemos muchas expectativas. Hay demanda hacia los destinos más concurridos en estos fines de semanas. Salen colectivos para Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y el interior de la provincia", expresó.Según comentó, ya se habilitaron refuerzo para los destinos que registran más demandas. En tanto señaló que "no hay modificaciones de precios en los boletos. Se espera un aumento del 8% para el mes de diciembre". Sin embargo, recordó que en el último mes del año todavía sigue vigente la promoción de "la compra anticipada del pasaje. Sacando el boleto 30 días antes o más, hay un descuento especial".En comparación con el anterior fin de semana largo, Enrique remarcó que "no es la misma situación. La vez pasada fueron cuatro días libre, la gente podía disfrutar más y eso permitió que viajen más".En el día de ayer, se firmó un Acta Extraordinaria Bilateral entre autoridades de transporte de Argentina y Paraguay donde se oficializó la habilitación de los servicios de transporte internacional terrestre de pasajeros entre ambos países.Sobre este este, responsable de la empresa de colectivos Flecha Bus, comentó que "estamos esperando que el Gobierno firme el acuerdo con Brasil y Uruguay, que son los países de nuestro interés. Tenemos muchas expectativas"."Estamos esperando esa habilitación y una vez que sea oficial, comenzaremos a trabajar con esos destinos", adelantó.