Más escuelas en Once por Todos: “Pequeños aportes suman un montón”

Beneficiarios

Qué se puede donar

La Escuela 25 de Mayo suma sus manos solidarias rumbo a “Once por Todos”, que tendrá su epicentro el 8 de diciembre en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana. La comunidad educativa hará una colecta para reunir donaciones.Juan Carlos, su director, señaló aque participar de esta campaña “nos parece una gran oportunidad y ver la alegría de los chicos demuestra que ayudar hace bien”.Fernanda, la vicedirectora recalcó que “en este tiempo tan especial donde nuestros alumnos necesitan brindar apoyo para quien está en una situación especial, desde lo poco o mucho que una pueda colaborar, es necesario que lo puedan hacer”.El director dijo que “ahora a los chicos se los ve bien, la pandemia nos atravesó a todos. Algunos más y otros menos, pero están muy contentos de volver a la escuela y de participar. La escuela es formadora en valores, que son parte de las personas”, resaltó.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada "María Reina Inmaculada 99"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.