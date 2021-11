Club San Agustín se suma a Once por Todos y será sede de recepción de donaciones

Beneficiarios

En 2020, la pandemia impidió esa acción, pero estuvieron presentes concientizando sobre la situación y ayudando a cuidarse entre todos. Este año,“Seremos nuevamente una sede del Once por Todos. Somos un club que siempre está presente y somos referencia en San Agustín y acompañaremos en otra la jornada solidaria”, expresó aOscar Rosales.Por su parte, Mirta Gaitán le pidió a la comunidad del barrio “estar todos juntos en la jornada solidaria del 8 de diciembre”. Sobre las donaciones, remarcó que este año NO se recibirán prendas de ropa: “estamos pidiendo alimentos no perecederos como leche, azúcar, arroz, fideos, puré de tomate. También, solicitamos elementos de higiene y limpieza: shampoo, jabón, pañales, entre otros”.“Estamos muy contentos de poder volver a colaborar este año y ayudar a la gente”, finalizó.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado “Santa Rita” - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) “Suma de voluntades”- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada “María Reina Inmaculada 99”- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía“Este año,, adelantaron los organizadores.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron a Elonce.Este año,. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.