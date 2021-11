Ayudar hace bien: "Solidaridad es compartir lo que uno tiene y no lo que sobra"

Institucionales La escuela Pablo de Tarso adhiere al mensaje solidario de Once por Todos

Cada vez más instituciones se suman a la 17º edición de Once por Todos. Previo a la jornada solidaria que tendrá su epicentro el miércoles 8 de diciembre en la Sala Mayo, la Escuela Casiano Calderón, ubicada en Barrio San Agustín, se suma con una colecta interna. Los chicos que practican en los gestos cotidianos el "Ayudar hace bien", dieron muestras de lo que es la solidaridad en su máximo esplendor.Silvina, la vicedirectora del establecimiento, remarcó que tanto el turno mañana como el de la tarde "están participando. Ustedes nos han hecho una invitación a la campaña y a hacer un gesto. La escuela siempre está dispuesta para poder colaborar. Lo significativo es que colaboramos desde la misma fragilidad y pobreza., como un jabón o un elemento de higiene".Acotó la relevancia de que cada cosa "va acompañada de una frase que ellos le han puesto o manitos con un abrazo. Va a llegar".".La docente destacó que "las familias de nuestra comunidad siempre responden. Estamos acostumbrados a que nos acompañen en cada iniciativa".", definió una niña al dar cuenta de la emoción que siente con esta posibilidad de ayudar. Otra pequeña expresó que su deseo es "juntar muchas cosas para le gente que lo necesita".Por su parte, Valentino, remarcó que "es muy lindo" ayudar. "Juntamos muchas cosas. Se necesitan alimentos y elementos de higiene", enumeróEn tanto, Chiara enfatizó que "ayudar a otras personas hace bien" e instó a toda la gente a que "".Martina expresó que "hay que ayudar a las personas que más lo necesitan con productos esenciales", al tiempo que dio cuenta de las, como lo es prestándose una hoja, un lápiz o algo que el compañero necesita.Santino resaltó el valor de "ayudar a otras personas para que se sientan mejor", mientras que Gael reflexionó: "Cuando alguien los necesita hay que ayudarlo. En mi caso, cuando he necesitado una hoja o un lápiz, me lo dieron"."Es lindo ayudar a la gente que más lo necesita. Así, el corazón se siente muy bien", recalcó otro chico.Una de las docentes contó que acompañarán cada producto con un cartelito que dice: "Hoy tu sonrisa es mi alegría". Y enfatizó: "Ellos entregaron un pedacito de cada uno" y "cada uno puso su impronta con un dibujito""Hoy el día el tema de compartir es muy importante. Se ven cosas feas y hay que darles a ellos la esperanza de un mundo mejor", completó.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado "Santa Rita" - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) "Suma de voluntades"- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada "María Reina Inmaculada 99"- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía"Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales", adelantaron los organizadores."Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales", explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.