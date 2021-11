Acoso y hostigamiento a estudiantes: los mensajes “intimidatorios” que reciben

Paraná Denuncian acoso y hostigamiento a adolescentes de una escuela de Paraná

Un grupo de alumnas de entre 12 y 13 años dieron a conocer que tienen “miedo” por la recepción en sus celulares de mensajes agresivos, de acoso y de un llamativo seguimiento de sus actividades, tanto dentro como fuera de la escuela secundaria “Del Centenario” a la que asisten.Claudia, abuela de una alumna de 1º año. Si bien aclaró que su nieta no es de las afectadas, ella se hizo presente en la puerta de la institución “en apoyo”.“En los mensajes les dicen dónde vive la chica y ese día, le mandan foto de la casa, que tiene piercing, cómo está vestida, la hora que entra y sale de la escuela; si bien no mandaban mensajes a todas, si sabían un poquito de cada una”, explicó al agregar que “a una de las nenas le mandaron mensajes a las 22 y a la madre le pidió que bloqueara esa cuenta”.“No se sabe quién es, no se sabe si es alguien del colegio o alguien de afuera”, apuntó la mujer al dar cuenta de su “preocupación” por la situación.“El viernes se hizo una sentada y la profesora de 1º año les cerró la puerta a los chicos y los amenazó con que si bajaban los iba a reprobar; cosa que no se debe hacer porque ellos tienen derecho a expresarse, y más en este caso, dado que están muy asustados, sobre todo, las nenas que reciben los mensajes”, argumentó Claudia.“Mi hija vino a hablar con la rectora, no fue bien atendida porque le dijeron que, si no le gusta, que se cambie de escuela, en vez de contener a los chicos”, se quejó. Y agregó: “Rector y profesor no están apoyando a los alumnos, siendo que deberían brindarles confianza y apoyo”.El grupo de madres permanecía en la puerta de la Centenario a la espera de “respuestas satisfactorias”.La rectora de la escuela, en tanto, comunicó que estaba dispuesta a mantener una reunión con los padres que se habían concentrado frente al establecimiento educativo e indicó, además, que se había informado de la situación a la supervisora.Por otra parte, la rectora aclaró que la Justicia ya interviene en el caso; lo hizo al mostrar las denuncias de los padres que fueron presentadas en comisaría primera.