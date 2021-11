Denuncian acoso y hostigamiento a adolescentes de una escuela de Paraná

La comunidad educativa de la escuela del Centenario, se encuentra en estado de alerta, por la seguidilla de mensajes intimidatorios y de acoso, que vienen sufriendo un grupo de alumnas de entre 12 y 13 años.



Para reclamar el pronto esclarecimiento, los padres y alumnos se convocaron para este martes a las 7,30 en el frente del establecimiento ubicado en calle Alameda de la Federación de Paraná.



Señalaron que las víctimas tienen “miedo” por la recepción en sus celulares de mensajes agresivos, de acoso y de un llamativo seguimiento de sus actividades, tanto dentro como fuera de la escuela.



Claudia, es la abuela de una alumna de segundo año, y explicó: "Están pasando cosas muy raras, muy llamativas y lo peor, es que las autoridades de La Centenario, no le dan importancia".



"Sabemos que hay un grupo de al menos seis o siete chicas de segundo, primero y tercero, que vienen siendo víctimas de este hostigamiento permanente", aseguró la mujer para aseverar: "Mi nieta y otras compañeras se están solidarizando con las víctimas, y las están conteniendo, pero no quieren que esto sea más grave de lo que es. Porque esto puede terminar en cualquier cosa".



"Qué van a esperar para investigar hasta las últimas consecuencias, que haya un rapto, un secuestro, un caso de Trata de personas. Esto se debe activar ya, y es por eso que nos vamos a movilizar para pedirle a las autoridades de la escuela, que apoyen el pedido y reclamo de los alumnos y padres", resaltó la familiar de la alumna a diario Uno.



Aclaró que "las víctimas realizaron las consultas y las denuncias en la Policía, y desde la fuerza de seguridad solicitaron el respaldo de la Escuela, pero los directivos no quieren saber nada. Por eso es que la movida de este martes, es para visibilizar esta problemática, y para exigirles a los docentes a cargo, que no oculten este gran drama".



Sobre el hostigamiento que vienen sufriendo las alumnas, informó: "Les llegan a sus celulares, a través de las redes sociales, todo tipo de acoso, agresiones verbales, amenazas, fotografías".



"Y lo peor, es que llegaron a estar dentro de la escuela y recibían mensajes indicándoles cómo estaban vestidas, qué estaban haciendo en ese momento en las aulas. Como también lo que hacían en las calles, en sus casas, es decir que había un seguimiento ilegal de ellas", advirtió Claudia.



En el entrecruzamiento de información con las víctimas y sus padres, llegaron a establecer que hay una serie de mensajes enviados por alguien que podría estar dentro de la escuela, y otro fuera del establecimiento. "La verdad es que estamos desconcertados, porque no sabemos de dónde puede venir todo esto. No sabemos si es un alumno, varios adolescentes; un profesor, un ordenanza, alguien de adentro y que esté junto con alguien de afuera. No sabemos nada, pero lo cierto es que hay un seguimiento, y que es muy precisa la data que dan tanto del exterior como interior de sus actividades".



Desde el grupo de familiares, se hizo saber que hay algunos docentes que no están para nada de acuerdo con esta movida. "Incluso llegaron a arrancar de las paredes los carteles con la convocatoria para este martes", enfatizó la abuela de la alumna.