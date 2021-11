El voluntariado social de Laboratorios Lafedar se suma a Once por Todos

Qué es la solidaridad

Cada vez más instituciones se suman a la. Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Y también, diferentes instituciones y vecinales, dispondrán puntos de recepción de donaciones, que estarán ubicados en clubes y plazas de diferentes zonas de Paraná.Previo a la jornada solidaria,de alimentos no perecederos y productos de limpieza, los que“El voluntariado surgió hace siete años y está conformado por un grupo de empleados del laboratorio y nuestra misión es, además de compartir donaciones y materiales, compartimos tiempo para lo que año a año trabajamos con una institución diferente que requiere de nuestro apoyo”, comunicó ala responsable del área de Recursos Humanos de Laboratorios Lafedar y coordinadora del voluntariado Laferdarnos, Laura Cersofio.Entre las instituciones con las que el voluntariado ha colaborado, se destacan el Hogar Ángeles Custodios, la residencia municipal Madre Teresa de Calcuta para personas en situación de calle y la escuela privada Nº 99 “María Reina Inmaculada”, entre otras. “Este año, al estar paralizados por la pandemia, con mucho gusto recibimos la invitación para sumarnos a Once por Todos y retomar los vínculos con barrio Maccarone en representación de la escuela que asiste las necesidades de los chicos”, comunicó Cersofio.“La solidaridad es la posibilidad de brindar amor y sentirnos iguales, porque nuestro voluntariado brinda la posibilidad de compartir con quienes tienen condiciones diferentes; estamos ubicados en distintos lugares pero todos somos iguales”, comentó la trabajadora.Por su parte, una de las voluntarias, Dana Varzola, indicó: “Es un amor a las personas que lo necesitan, los ayudás; cuando Laura nos propuso juntarnos para ayudar a chicos y quienes lo necesitan, ahí estuve presente y dije `yo voy´”. En la oportunidad, la empleada pidió a la ciudadanía que colabore con alimentos no perecederos y productos de limpieza “para ayudar a quienes lo necesitan”. “Ayudar se siente muy lindo porque das amor, mucho cariño a quienes lo necesitan; es mucho más que la donación material”, argumento.“Es todo un desafío lo que vamos a emprender con Once por Todos”, aseguró Gustavo Lecman del área de RRHH de Lafedar. El trabajador contó que decidió sumarse al voluntariado “porque es lo dicta el corazón, el ayudar y darle una mano al otro, además de la satisfacción por hacer algo bueno por otras personas”.En tanto, la vicerrectora de la escuela privada Nº 99 “María Reina Inmaculada”, Carina Maidana, agradeció el acompañamiento del voluntariado y prometió que lo colectado para este 8 de diciembre “tendrá un buen destino”. “Vamos a recibir una donación de mucho amor de quienes donan al servicio de otro”, comentó al respecto.A la escuela asisten niños desde Nivel Inicial hasta sexto grado y también funciona la escuela técnica que tiene hasta sétimo año. De acuerdo a lo que anticipó Maidana, la colecta solidaria “será muy beneficiosa para nuestros alumnos que desayunan, almuerzan y meriendan en el comedor de la escuela”.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado “Santa Rita” - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) “Suma de Voluntades”- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada Nº 99 “María Reina Inmaculada”- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía“Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales”, adelantaron los organizadores.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.