Accidente en el “globo de la muerte”: “Nuestra actividad es de riesgo”

“Muchos de los actos tienen riesgo”

Durante una de las funciones del Circo Rodas de este sábado en Paraná,; como consecuencia del accidente, los motoristas demandaron atención médica en el hospital San Martín de Paraná.: se golpearon de mayor gravedad dos (de los ocho acróbatas),-pero no tuvo ninguna fisura”, comunicó ael productor de Circo Rodas, Marcelo López Lanza.Y agregó:. “Le realizan estudios diarios y se prevé que continúe hospitalizado por al menos tres días más”, estimó al respecto.Se recordará que se trata de un hombre de 53 años de apellido Medina Santos y oriundo de Misiones y de otro sujeto de 34 años y de apellido Rojas, los cuales presentaron politraumatismos varios.En la oportunidad, López Lanza aclaró cuál fue el desperfecto mecánico:; y la moto que iba detrás lo embistió”. “Cuando ellos cayeron, los otros fueron bajando despacito porque son ocho motos dentro del globo”, comentó.“Llamamos al servicio de emergencias que tenemos, al 107 y a Bomberos; rápidamente llegaron tres ambulancias y aunque pareció exagerado el movimiento, la desesperación te hace accionar todo en el momento”, sintetizó al estimar que “el público llegó a ver la caída, pero no supieron las consecuencias”.El productor de Circo Rodas confirmó que el acto no fue suspendido. “Lo seguimos haciendo”, anunció en diálogo con“El show debe continuar, aunque detrás del cortinado hubo momentos de desesperación porque uno no sabe lo que hay detrás de un golpe, y menos en la cabeza”, rememoró en relación al accidente.El Circo Rodas está instalado desde hace unas semanas en Parque Varisco.López Lanza contó que Circo Rodas cuenta con “dos globos de la muerte y unas motos que saltan en el medio, las que llegan casi hasta la altura de la cúpula; cuando terminan los del medio, se saca la rampla y pasan los ocho a un solo globo”.“Muchos de los actos tienen riesgo, como el lanzamiento de cuchillos, los trapecios y el globo de la muerte; pero no suelen suceder este tipo de accidentes. Todos los muchachos saber caer, aunque eso no es algo que esté programado”, indicó.reconoció.Consultado al productor de circo cómo trascurrieron las restricciones por el coronavirus, éste aseguró: “A la larga, la pandemia nos enseñó que todos podemos sobrevivir de otros trabajos, pero cada uno quiere trabajar para lo que se preparó en la vida y lo que nos gusta”.“En el regreso, el primer aplauso parecía que nos aturdía los oídos. Hubo más nervios en la primera función postpandemia que en el primer debut de cada artista; fue emocionante”, recalcó al anticipar que el circo cumplirá 40 años en junio y proyecta festejarlo “a lo grande”.