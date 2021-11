Elecciones: distintas personalidades emitieron su voto en Paraná

Video: Elecciones: el testimonio de Blas Zapata

Durante la jornada cívica de este domingo donde se desarrollan las Elecciones Legislativas Generales, Elonce TV recogió los testimonios de distintas personalidades de la cultura, ciudad, el deporte.ta, quien votó en la escuela Helen Keller. “La Patria está en terapia intensiva y necesitamos cirujanos en el Congreso que tengan antibióticos contra la corrupción”, dijo.“Tengo poca educación, pero como gaucho pido que los políticos eduquen y no sean corruptos”, señaló el recitador., destacó anteque “vengo a votar con alegría como siempre de la vuelta de la democracia”.“La comunidad siempre ayuda mucho, este año queremos concretar una cantidad inimaginable de los pañales”, sumó y destacó que “la gente ayuda a concretar sueños, muchos dan dinero y algunos los pañales”.Entre las personalidades que asistieron a votar estaba la reconocida integrante de la. “Vengo a cumplir con lo que me toca”, dijo y agregó que luego almorzaría pastas junto a su familia.Sobre las presentaciones de la Banda de Música de la Policía, confirmó su presencia en la jornada solidaria Once por Todos y destacó el cariño del público. Además, declaró que uno de los temas musicales más pedidos cuando tienen shows en vivo en Resistiré, “tuvo mucha llegada y lo grabamos en plena pandemia”.Renzo Giménez o “Charango Flow”, como mejor lo conocen en la capital entrerriana, es un joven que vive en el barrio Paraná XX y se gana la vida vendiendo comida y haciendo lo que más le gusta: bailar. El joven asistió a votar con la alegría que lo caracteriza, y contó a Elonce TV que “vine a ponerle flow a elecciones y quiero bailar”.Charango destacó que es muy devoto del Gauchito Gil y resaltó que agradece la gente que le compra girasoles. “Todo lo que hago es por mi familia y es con mucho esfuerzo, también corto pasto y hago changas”, sumó. Infirmó que los interesados en contactarlo se pueden comunicar al 343401782.Una de las figuras que se hizo presente a votar fue el boxeador Wenceslao Mansilla y valoró que “estoy cumpliendo con lo que hay que hacer y estoy muy contento de estar en Paraná”.