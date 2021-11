La municipalidad se iluminará de color azul por el Día Mundial de la Diabetes

En conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, que será este domingo 14 de noviembre, el Palacio Municipal se iluminará de color azul desde la noche de hoy, sábado 13.



El círculo azul es el logotipo del Día Mundial de la Diabetes y su significado es muy positivo, porque en muchas culturas el círculo simboliza la vida y la salud. El color azul representa el cielo que une a todas las naciones y es el color de la bandera de Naciones Unidas.





Dicha fecha fue instituida por iniciativa de la Federación Internacional de la Diabetes y la OMS para conmemorar el aniversario del nacimiento de Frederick Banting, quien, junto con Charles Best, tuvo un papel determinante en el descubrimiento en 1922 de la insulina. Y a casi 100 años de ese significativo suceso, el acceso al cuidado de la diabetes sigue siendo un desafío en muchos países.





Este año, el Día Mundial de la Diabetes es una oportunidad para resaltar la urgente necesidad de incrementar el acceso al diagnóstico y tratamiento de la diabetes, para disminuir sus complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con diabetes. La pandemia de Covid 19 sigue generando muchos desafíos en el cuidado de la salud, especialmente para asegurar el acceso a los servicios y los medicamentos esenciales de las personas que viven con diabetes en los países de la región.





Los últimos datos publicados en la novena edición del Atlas de la Diabetes de la FID indican que unos 463 millones de adultos viven con diabetes en la actualidad. Si no se toman las medidas necesarias para atajar esta pandemia, 578 millones de personas tendrán diabetes en el año 2030.





La diabetes es una enfermedad crónica que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elabora de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona producida por el páncreas





¿Qué causa la diabetes tipo 1?



Se desconoce la causa exacta de la diabetes tipo 1. En general, el propio sistema inmunitario del cuerpo, que normalmente combate los virus y bacterias perjudiciales, destruye por error las células del páncreas que producen insulina (islotes o islotes de Langerhans).





¿Qué causa la diabetes tipo 2?





-Sobrepeso, obesidad e inactividad física.





-Resistencia a la insulina.





-Genes y antecedentes familiares.





-Mutaciones genéticas.





-Enfermedades hormonales.





-Lesiones o extracción del páncreas.