“Coscu” llegó a Paraná y participa de All Stars Streamers: “Ayudar hace bien”

Se realiza “All Stars Streamers”, el primer encuentro de básquet solidario vía Twitch y presencial al público. El evento es organizado por Tomás Alarcón, conocido en el mundo streamer como Campeesino y será a beneficio del comedor “Conejitos”. Participan influencer reconocidos, entre ellos Martín “Coscu” Pérez.llegó hasta el club Sionista y dialogó con “Coscu”, quien señaló que la acción de ayudar al otro “me lo enseñó mi mamá. Hay que compartir y que todos estemos bien”. Seguidamente agregó: “Me gusta darle una mano a las personas que quiero y que me rodean".Invitado a la fiesta de la solidaridad el próximo 8 de diciembre, dijo: "me encantaría participar. Ayudar siempre hace bien”.En la puerta de la institución deportiva, cientos de jóvenes formaban una fila y esperaban ansiosos poder ser parte del evento. El influencer se mostró preocupado con la cantidad de gente que se acercó hasta el lugar y expresó “espero que no pase nada, que la gente se comporte y no se descontrolen”.Sobre la ciudad, comentó que “no pude recorrer mucho, pero me gustó mucho Paraná. La gente fue muy cariñosa conmigo y eso queda siempre demostrado, que las personas del interior tienen una calidad humana mejor a la de los lugares donde vivo yo y está bueno remarcarlo”.Además, entre los streamers que participan del evento se encuentran Pimpeano, Joaco López, ZZK, Peceto, Chilena, Mourtha, los integrantes de Pabellón 4, Planta Baja y Caro Nigro.Entre los músicos, Rusher King, Lucho SSJ, Panther, Sixto, Asan, Sara Malacara, Mili Mansilla y más.