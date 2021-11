Se jubiló enfermero del San Martín con 32 años de servicio: “Fue toda una vida”

Muy reconocido y querido por sus compañeros, Jorge Tablada se jubiló luego de 32 años de trabajo en el Hospital San Martín de Paraná. “Fue toda una vida”, aseguró el trabajador de 59 años.“Llegué a la Enfermería como consecuencia de que una compañera me llevó a estudiar Auxiliar de Enfermería, hasta que logré recibirme; en el ´90 entré al hospital San Martín y más adelante me capacité”, contó al asegurar que proviene “de un barrio y de una familia humilde”. Pude lograr ir a la secundaria, al terciario y de ahí en adelante las cosas me cambiaron un montón”, destacó Tablada.“Soy muy especial, coseché muchas cosas y eso hoy me repercute en este momento de emociones”, contó el enfermero aEs que esta mañana fue saludado por colegas y demás personal del nosocomio de la capital entrerriana.“Jamás falté a mi trabajo, toda mi vida vine a trabajar. Cuando saqué un parte médico fue porque una mujer me atropelló con un vehículo y me fracturó la pierna; y ahí estuve cuatro meses sentado en mi casa”, rememoró al remarcar: “Siempre fui muy responsable con mi trabajo y lo amo, lo llevo en el alma”.En la oportunidad, Tablada agradeció a Clínica Médica, donde estuvo 29 años en el área de Internación; a los profesionales que lo aman y a los que les fue útil. También agradeció a Dios que lo guió en el camino correcto, la carrera de Enfermería; a su familia y a sus hijos, para quienes es “un ídolo”, y a todos sus compañeros de trabajo.“Estoy triste porque queda un espacio vacío en mí, porque me tengo que ir, pero tengo que culminar esta etapa y comenzar una nueva. Ahora voy a descansar, a disfrutar de otras cosas y recordar lo lindo que hemos pasado”, anticipó el ahora enfermero jubilado.Consultado a Tablada por un mensaje hacia otros que opten por la misma profesión, éste aconsejó: “Esta profesión es para la gente que realmente lo sienta. Ser enfermero es solucionar los problemas a los pacientes que nos necesitan, y a los familiares que se sienten nerviosos, ansiosos, porque tienen a su pariente acostado en una cama en padecimiento. Ser enfermero es ayudar al médico que nos necesita”.