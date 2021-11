Flexibilización de protocolos: cómo funcionan en comercios y escuelas

Tras el anuncio de las flexibilizaciones de protocolos por covid-19,realizó una recorrida por la peatonal San Martín y dialogó con los comerciantes quienes expresaron su opinión al respecto de las nuevas medidas.Cabe destacar que el Ministerio de Salud informó que ya no es necesario sostener el control de temperatura corporal, el rociado de manos con alcohol en los accesos a edificios, los turnos programados, las sanitizaciones y otras medidas adicionales".“Aunque ya no es necesarion los clientes lo realizan igual, nosotros dejamos todos los elementos a disposición y cada uno opta”, indicaron desde otra zapatería.Por otro lado, desde la escuela Nº158. Enrique Zubiaur, informaron como preceden al respecto. El director, Jorge Metz, explicó que “todavía no tenemos información para dejar de realizar estas medidas, por lo tanto, seguiremos con los protocolos”. Además, sostuvo que “seguimos controlando a todos los alumnos, tomamos la temperatura y no se registran problemas”.En sintonía con esto, el docente destacó que tratan de realizar la somatización correspondiente, pero “las partidas de limpieza vienen atrasadas, la ultima la recibimos en septiembre y nos otorgan 2.700 pesos, y tratamos de buscar nuestros propios recursos”.