Once por Todos: “El corazón se siente inmensamente grande cuando uno ayuda”

Cada vez más instituciones se suman a la 17º edición de Once por Todos. Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Y también, diferentes instituciones y vecinales, dispondrán puntos de recepción de donaciones, que estarán ubicados en clubes y plazas de diferentes zonas de Paraná.Previo a la jornada solidaria, la escuela primaria Nº194 “Profesor Filiberto Reula” de Paraná estará recibiendo las donaciones de pañales, elementos de limpieza y alimentos no perecederos porque lo recaudado será entregado a comedores, merenderos y hospitales.“Pedimos que nos ayuden y colaboren porque por más mínima que sea la entrega, lo que importa es acercarse y colaborar”, destacó ala directora de la institución educativa, Susana Valduchi.“Tenemos una comunidad muy colaboradora, muy partícipe, que ayuda a todo lo el que lo necesite”, ponderó la directora.La matrícula escolar de la “Filiberto Reula” está compuesta por aproximadamente 300 alumnos, desde Nivel Inicial hasta 6º, los que provienen de los barrios Lomas del Mirador II, 4 de Junio, Hijos de María, Paraná XX y otros que llegan en colectivo desde zonas más alejadas.“La comunidad es la primera en participar, los papás se preocupan para colaborar y pedir ayuda a otras familias que también hacerlo; y los chicos se sienten muy felices al ayudar a otras personas”, recalcó Valduchi.Es que de acuerdo a lo que comunicó la directiva, “la solidaridad se trabaja como un contenido diario; la solidaridad hacia el compañero que más lo necesita o hacia una familia porque esta comunidad educativa tiene familias muy numerosas y la situación económica para todos resulta muy difícil. Entonces, entre todos, ayudamos a las familias que más lo necesitan”.“El corazón se siente inmensamente grande cuando uno ayuda”, remarcó y dio cuenta del “orgullo” que siente por sus alumnos. Es que según contó, “los chicos de 4º y 5º son los únicos alumnos del país que hacen la promesa junto al juramento que realizan los soldados a la Bandera”.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado “Santa Rita” - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) “Suma de voluntades”- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada “María Reina Inmaculada 99”- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía“Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales”, adelantaron los organizadores.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo. Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año, Elonce TV realizará una transmisión especial en vivo, de 11 a 22 horas, con la llegada de las donaciones, músicos, artistas, notas e historias de personas que ofrecen su ayuda solidaria para quienes lo necesitan.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.