Se podrá participar en Paraná de un estudio que determinará medidas corporales

se podrá participar de un relevamiento que realiza el INTI y apunta a conocer las medidas corporales de la población nacional con el objetivo de elaborar un sistema de talles inclusivo y unificar el criterio de la industria textil local.El estudio, que impulsa el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se realiza a través de un equipo de escáner 3D que genera una imagen virtual del cuerpo y en pocos minutos mide sus proporciones.ElQuienes quieranEl estudio es gratuito y lo pueden realizar personas a partir de los 12 años. Dura aproximadamente 20 segundos y al finalizar otorgan una copia impresa con los valores y medidas de tu cuerpo.“Medimos cuerpos reales para garantizar tus derechos. Vos también podés ser parte de esta historia. #LeyDeTalles”, se indica desde el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

De qué se trata

Unificar criterios

El Estudio Antropométrico Nacional Argentino (EAAr) tiene por objetivo definir la forma y dimensiones actuales y propias de los cuerpos que conforman la población argentina. Se realiza cada 10 años para poder medir el cambio de las dimensiones de las corporalidades argentinas.El resultado del estudio constituirá la Primera Base de Datos Nacional de Medidas Antropométricas y permitirá contar con las Tablas de Medidas Corporales de los habitantes. De esta forma se podrá alcanzar una mejor comprensión acerca de los tamaños y formas corporales humanas argentinas.El INTI ya ha relevado aproximadamente el 60% de la muestra con tecnología de escaneo corporal 3D, no utilizada hasta el momento en el país, y está realizando los protocolos sanitarios adecuados para finalizar el relevamiento. El estudio se planificó por muestreo representativo para los estratos de la población definidos por sexo/género, grupo etario y región del país.El Estudio Antropométrico Argentino será la base para la definición del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI). Sistema establecido por la Ley Nacional Nº 27521, que es de aplicación obligatoria en todo el país en cuanto a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria. A partir del Decreto Reglamentario 375/2021, se delega en INTI la responsabilidad por llevar adelante el EAAr, cada 10 años.El INTI aspira a conseguir las medidas de 14.000 personas para obtener el promedio que establezca esa nueva tabla de talles estandarizada que sirva de guía para la comercialización de ropa y calzado.El estudio se lleva a cabo para que la tabla de talles no sólo esté estandarizada sino basada en cuerpos locales, y no europeos, como ocurre con las escalas que habitualmente se usan hasta ahora en la Argentina.A la vez, es una forma de unificar cuánto mide un talle M, uno L o uno XL, para que eso no dependa del fabricante y para amortiguar el impacto que quedar fuera de los talles habituales tiene en la salud mental de miles de personas.Según la última encuesta sobre talles de la organización civil AnyBody Argentina, que se dedica a visibilizar la diversidad corporal y que estuvo entre quienes impulsaron la Ley de Talles, alrededor del 64% de las personas tienen dificultades para encontrar su talle -con frecuencia o siempre- cuando quieren comprar ropa. Esa proporción crece hasta más del 81% de las personas encuestadas cuando la dificultad es ante el talle único: una prenda que se ofrece como “universal” les sirve a dos de cada 10 personas.