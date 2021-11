Tapitas por Juegos: fue inaugurado el parque infantil en Escuela Hogar

Once por Todos una vez más demuestra que Ayudar Hace Bien. Quedó inaugurado este jueves el parque infantil en el Complejo Escuela Hogar de Paraná gracias a la movida solidaria “Tapitas por Juegos” que se generó en el seno del establecimiento educativo como un proyecto pedagógico que pretendía poner en visión la importancia del cuidado del medioambiente: promover y predicar el compromiso con nuestra casa común.



En la Escuela Hogar este jueves sobraron los motivos de festejo. Cuando los niños se fueron a sus casas el parque prácticamente no existía; y cuando volvieron pudieron sumar a la alegría del rencuentro un espacio de juego nuevo, renovado ampliado.



“Tapitas por Juegos” demostró que la solidaridad es una poderosa fuerza, invisible, que nos abroquela, nos energiza, nos potencia en el trabajo del conjunto. También demostró que la solidaridad bien entendida es aportar lo que se necesita en el momento indicado. El poder de los valores El director del complejo educativo, Marcelo Cardozo, a través de Elonce TV dio cuenta de las sensaciones surgidas con la inauguración del parque infantil: “Contentos, felices y acongojados por la expectativa dado que hace dos años veníamos trabajando y pese a la pandemia seguimos recolectando gracias a la comunidad educativa y la ciudadanía que gentilmente trajo su tapita”, resumió. Y agregó: “Esta obra, que fue un sueño de un coordinador pedagógico del complejo, fue sumando voluntades de colaboradores para poder tener hoy esta fiesta de todos”.



Es que el resultado obtenido pone en visión la fuerza del circulo virtuoso, el poder de los valores en juego que hizo posible convertir miles y miles de tapitas en un nuevo parque de juegos. En cada esfuerzo estuvo el poder de las convicciones y el valor de la solidaridad.



“El principio de solidaridad por el que cada uno de nosotros, en vez de tirar esa tapita, la junta y la trae para llevarla a la empresa que la recicla, eso es lo que hoy está acá plasmado en cada una de las obras”, remarcó Cardozo. “Este día comprobamos que ayudar hace bien" “Es una gran emoción como institución ser parte de esto, tener la posibilidad de disfrutar de la inauguración y de la emoción de los niños de poder hacer uso del parque que era tan esperados por todos, porque llevó dos años de esfuerzo y trabajo colaborativo de muchísimas personas, de solidaridad, y de la colaboración de las familias que trajeron las bolsas con tapitas, lo que trae aparejado la enseñanza de la importancia de reciclar, de que con algo tan pequeño como una tapita se pueden hacer cosas tan maravillosas”, destacó la seño Patricia.



“Este día comprobamos que ayudar hace bien, que es un poder transformador, porque cuando todos estábamos en nuestras casas en la Escuela Hogar había trabajadores que recibían una bolsita de tapitas”, indicó la comunicadora y cara visible de Once por Todos, Claudia Luero. “La solidaridad es un intangible, pero hoy se ve en los juegos”, remarcó.



De cara a la nueva edición de Once por Todos, Luero anunció que comienza “el esfuerzo de trabajar en lo que se necesita: pañales, elementos de limpieza y alimentos no perecederos” que serán donados a las escuelas, merenderos y comedores comunitarios. El camino que transitó “Tapitas por Juegos” Desde la escuela, los primeros pasos. El camino propuesto era reciclar tapitas plásticas y convertirlas en juegos infantiles para renovar un parque de juegos por completo; se necesitaban 20 mil kilos de tapitas, una tarea compleja por el volumen.



El pedido de ayuda para alcanzar el objetivo llegó a Canal Once y se motorizó a través de Once Por Todos en el año 2019. “Por aquel entonces nos dábamos un año para juntar los kilos que requería el parque del jardín de nivel inicial. Pero el destino quiso que nos atravesara una pandemia y complicó de una manera extraordinaria la meta a alcanzar”, sintetizaron los organizadores.



Tras superar el impacto de los primeros meses, “tuvimos que reinventarnos”, dijeron desde el equipo “Tapitas”, especialmente conformado para este trabajo en la Escuela Hogar. “Y el desafío pudo desarrollarse con el éxito gracias a la colaboración y el compromiso de la gente, de nuestra gente, nuestros vecinos”, ponderaron desde la organización de la movida solidaria.



“Era imprescindible para que el sueño no se desvaneciera y el parque comprometido a los niños, fuera posible. Los equipos ya estaban conformados y los vecinos anoticiados a través de Canal Once. Así fue que, cuando se pudo, todo prosiguió. El personal administrativo y docente que cumplía rigurosamente sus turnos, pudo seguir recibiendo tapitas y quienes habían ya transitado un largo camino de acopio, pudieron hacerlo llegar. Además, escuelas, clubes, gimnasios, empresas, comercios, remiseros y particulares, kioscos, y vecinales todos aportaron con su granito de arena, las tapitas”, explicaron a Elonce.



“Con mucho más cuidados, pensando en la salud propia y de los otros, todo continuó. Así atravesamos el 2020. Mientras, en el Parque Industrial quienes nos tendían una mano, con protocolos más rigurosos, con otra dinámica de cuidado, nos siguieron dando el soporte necesario para que la tarea no se interrumpa”, ponderó la organización de “Tapitas por Juegos”.