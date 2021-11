Once por Todos: “La solidaridad se mama desde Nivel Inicial en las escuelas”

Qué es la solidaridad

Beneficiarios

Qué se puede donar

Durante toda la jornada del miércoles 8 de diciembre, se recibirán donaciones en la Sala Mayo, tal como se hizo en ediciones anteriores. Y también, diferentes instituciones y vecinales, dispondrán puntos de recepción de donaciones, que estarán ubicados en clubes y plazas de diferentes zonas de Paraná.porque lo recaudado será entregado a comedores, merenderos y hospitales.“La solidaridad en el aula se vive todos los días con los chicos; basta que uno diga no encuentro la goma o se me acabó la plastilina para que todos digan `yo te presto´.y si bien se nos complicó al inicio de la pandemia cuando podíamos compartir y hubo que desandar esos conceptos, ahora que ya tenemos más información, usamos sanitizante y podemos compartir respetando siempre los protocolos”, explicó ala seño de 3º, Ileana.Y agregó: “Si bien vamos apuntalando otros valores, porque vamos creciendo, desde Jardín de Infantes sabemos que compartir es como se tiene que vivir en sociedad. Y no tengo que dar a desgano, porque sino no sirve, sino que tengo que poner el corazón en lo que dono para que eso se multiplica porque de una forma u otra, esa ayuda vuelve”.De hecho, la secretaria escolar, Elisabeth, comunicó que el establecimiento educativo será centro de recepción de donaciones de pañales, elementos de limpieza y alimentos no perecederos; este año se recibe ropa ni calzado.Para dar cuenta de lo que significa el valor de la solidaridad, uno de los alumnos, Francisco, remarcó que “es ayudar a los que no tienen, ser generosos”. Para Pedro, en tanto, “es ayudar a los que no tienen nada, y así me siento más bien de lo que estaba”. Y Ivon, “es ayudar a los que lo necesitan”.En la oportunidad, la docente destacó lo trabajado durante las restricciones por la pandemia “en una unidad pedagógica por la que la seño, que los acompañó en el 2020 y pudo conectarse con los alumnos, pueda continuar el vínculo afectivo durante este año para sostener los conocimientos, lo cual es muy necesario”.En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado “Santa Rita” - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) “Suma de voluntades”- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada “María Reina Inmaculada 99”- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía“Este año, se podrá donar alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene y lo recaudado, será entregado a comedores, merenderos y hospitales”, adelantaron los organizadores.“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron aEs importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.