Relocalizaron al Centro de Salud “Jorge Newbery”: cómo se vacuna contra el Covid

El Centro de Salud “Jorge Newbery” de Paraná fue relocalizado en un nuevo espacio. Mientras, avanza la vacunación contra el coronavirus a niños de entre 3 y 11 años, tanto en el vacunatorio como en terreno, es decir, en los barrios del área programática del efector de salud.“Desde octubre trabajamos en calle Caputto 2656 en la sede del Complejo Integral de Salud Comunitaria y Centro Mental de las Juventudes”, comunicó ala directora del Centro, Clarisa Marín.Respecto a la vacunación contra el Covid-19, Marín explicó que se va a los barrios, se pide el consentimiento informado y se vacuna de lunes a viernes entre las 10 y las 15. “Los vacunadores reciben a los chicos, mientras, se firma el consentimiento y después se realiza la aplicación”, detalló.La agente sanitario María Emilia Lagorio es quien recorre los barrios para relevar a los pacientes que necesitan ser vacunados y después regresan para concretar la aplicación de las dosis. “Ayer fuimos a las ladrillerías y por la tarde, vacunamos a 45 niños de entre 3 y 11 años”, informó Lagorio.“Hay personas que no tienen accesibilidad al servicio de Internet, por eso es bueno llegar hasta los hogares, ver cómo están los chicos sobre todo en pandemia; también les informamos sobre la nueva sede”, explicó la agente sanitario. “Lo importante es que los vecinos nos reciben bien, se les puede explicar y los chicos son vacunados; la vacunación se lleva a cabo eficazmente en territorio”, destacó al aclarar que “no se deja de atender en el centro de salud”.En la oportunidad, Lagorio ponderó que “fue un éxito el operativo de vacunación en barrio Los Hornos, junto a las mujeres ladrilleras organizadas”. “Fue muy gratificante ver que los chicos estén vacunados, que no tengan que gastar en movilidad para trasladarse y que la vacuna llegue a los centros de salud es muy importante para la Atención Primaria en Salud y para garantizar la inmunización”, subrayó.De acuerdo a lo que comentaron, la directora del centro de salud cuenta con un listado de referentes barriales a los fines de difundir para “que la vacuna contra el Covid-19 llegue hasta los barrios más carenciados, a las personas que no tienen accesibilidad”.