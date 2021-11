“La solidaridad es una tradición”: más escuelas se suman a Once por Todos

Escuela Normal José María Torres



Escuela Santa Rafaela

Video: Ayudar hace bien: Once por Todos vuelve este 8 de diciembre a la Sala Mayo

Beneficiarios

En la edición 2021 de Once por Todos los beneficiarios son:

Qué se puede donar

¡Pero eso no es todo!

Desde las 18, se podrá disfrutar de manera presencial frente a la Sala Mayo. Diferentes espectáculos y artistas solidarios se sumarán nuevamente a ofrecer sus actuaciones en la jornada solidaria.

Transmisión

Las escuelas Normal “José María Torres” y Santa Rafaela de Paraná se suman a la jornada solidaria y recolectan alimentos no perecederos, pañales, productos de limpieza e higiene para los beneficiarios de la 17º edición de Once por Todos.Este año, la gran fiesta de la solidaridad vuelve a laTambién habrá puntos de recepción en clubes, escuelas y plazas de la ciudad de Paraná.Al respecto, la docente Gloria Betancur, de 5to “C”, contó aque “la solidaridad es un emblema de la Escuela Normal, porque siempre realizamos acciones dentro de la comunidad para que seamos ejemplo de la solidad”.Además, indicó que un ejemplo de solidaridad llevado a la práctica por los alumnos dentro de la escuela, es “aprender a convivir; durante la pandemia tuvimos que respetar los espacios a ocupar y el tiempo que podemos disponer de cada uno de ellos; ayudarnos entre todos con el barbijo”.Emilio, un alumno de 5to "C", dijo que para él la solidaridad es “”.“Mantener la distancia también es solidaridad”, valoró otro niño de 5to grado, sobre la solidaridad.“La solidaridad para mi es ayudar a los demás, durante la pandemia me adapté rápido, pero extrañé mucho a mis amigas”, contó Albertina, de 5to “C”.“El corazón se siente bien cuando ayudamos a otros, por eso juntamos alimentos para esta edición de Once por Todos”, sumó otra alumna. “Es re lindo poder colaborar con otras personas, se siente bien saber que estamos ayudando a los que lo necesita”, dijo Catalina.“Es el tercer año que se suma a la escuela a la jornada solidaria, y es algo que se trabajamos mucho en la institución”, dijo la directora, Cecilia Cáceres, a“Sabemos que hay organismos que necesitan de la colaboración y por eso creemos que la solidaridad se nos tiene que hacer una buena costumbre”, explicó y reveló que “trabajamos con la idea de dar desde lo que cada uno tiene no desde lo que se sobra, hay que pensar en los demás y en el valor de la solidaridad”.Según contó la directora “en años anteriores juntábamos las donaciones y las llevábamos a Sala Mayo, este año cuando recibimos la invitación para participar, no lo dudamos creemos que en este tiempo de pandemia es muy necesario que todos aportemos desde nuestro lugar”.La escuela está ubicada en el barrio Lomas del Mirador y tiene 173 alumnos que asisten en un solo turno. “Hace diez años que funciona la institución y estamos muy vinculados a la comunidad parroquial”.Los más pequeños revelaron que para ellos la solidaridad es “ayudar a los demás en lo que necesitan, darle comida, agua y todo para que estén bien”.- Cooperadora hospital San Martín- Voluntariado “Santa Rita” - hospital San Roque- Cooperadora hospital Pascual Palma- Asociación Civil Arco Iris - hospital San Roque- Asociación Civil Hogar San Vicente de Paul- Organización no gubernamental (ONG) “Suma de voluntades”- Voluntariado social Lafedar, en nombre de la escuela privada “María Reina Inmaculada 99”- Asociación Civil Lucerito (barrio Los Berros)- Comunidad parroquial Santa Lucía“Pedimos encarecidamente y de corazón, que las donaciones sean de los elementos que se necesitan, porque de esa forma, la ayuda llegará rápidamente a comedores, merenderos y hospitales”, explicaron a Elonce.Es importante aclarar que este año, debido a la pandemia y por cuestiones de protocolo, NO se podrá recepcionar ropa ni calzado.Este año, vuelven los shows musicales en vivo al escenario del Puerto Nuevo.“Queremos que todos se sumen a celebrar los 17 años de la jornada solidaria junto a grandes artistas, y un cierre con la presencia de Los Totora”, adelantaron.El 8 de diciembre es el Día del Vecino solidario en Paraná, y cada año, los paranaenses y ciudadanos de localidades cercanas, lo demuestran con sus contribuciones solidarias.Como cada año,La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.